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員工福利信託 擬納治理評鑑
金管會將鼓勵企業辦理員工福利信託，買自家公司股票儲存退休準備，包括將上市櫃公司辦理員工福利信託納入公司治理評鑑，並建議財政部，公司提撥買股金額加碼列費用，員工從薪資自提買股金額則可遞延課稅等。
除此，也將推動家族信託，並洽財政部、法務部釐清相關稅制、繼承問題。
金管會昨（1）日公布信託2.0計畫，將在兩年推動多項措施，包括鼓勵企業辦理員工福利信託。
金管會銀行局長莊琇媛表示，員工成立福委會買公司自己股票，公司也會提供相對資金，一起加入購買，幫員工儲存未來退休準備，也增加員工向心力。
根據金管會資料，6月底為止，有13家金控及三家銀行辦理員工福利信託，金額229億元。金管會希望看到更多企業，尤其是上市櫃公司辨員工福利信託，因此，將透過納入公司治理評鑑指標及研議建構合理稅制環境等措施，鼓勵企業及勞工辦理員工福利信託，最快明年評鑑今年公司治理表現時就可呈現。
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