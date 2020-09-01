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國銀海外分行7月獲利較去年同期腰斬 二大因素所致

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
據金管會統計，截至今年7月底止，本國銀行放款總餘額30兆9,012億元，較上月底增加 731億元；逾期放款比率為0.25%，與上月相同，較去年同期增加 0.01個百分點。圖／聯合報系資料照片
據金管會統計，截至今年7月底止，本國銀行放款總餘額30兆9,012億元，較上月底增加 731億元；逾期放款比率為0.25%，與上月相同，較去年同期增加 0.01個百分點。圖／聯合報系資料照片

金管會今 (1) 日公布本國銀行最新營運概況，受疫情影響，銀行海外分行增提呆帳準備、淨收益減少，國銀海外分行7月單月稅前盈餘17.5億元，雖已從6月虧損5,000萬元中轉為盈餘，但相較去年同期仍大幅衰退呈現腰斬，衰退54%，銀行局副局長黃光熙分析有二大因素。

據金管會統計，截至今年7月底止，本國銀行放款總餘額30兆9,012億元，較上月底增加 731億元；逾期放款比率為0.25%，與上月相同，較去年同期增加 0.01個百分點。銀行局表示，整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。

在獲利方面，國銀前七月稅前盈餘1,964億元，比去年同期衰退13.1%，其中，因為海外疫情嚴峻，使得國銀海外分行獲利大減， 6月創下金融海嘯以來首見單月虧損，7月雖然轉小為盈，但是單月稅前盈餘17.5億元，仍較去年同期38億元，衰退逾半。

銀行局副局長黃光熙表示，7月獲利腰斬，主要有二個因素，一是提存呆帳較去年同期增加近12億元，此外因利率下降，利息淨收益也少了11億元。

至於海外OBU（國際金融分行）7月稅前盈餘92.4億元，比5、6月都來得高，甚至較去年同期還成長10.8%，黃光熙解釋，雖然OBU也有受利息淨值益跟提列備抵呆帳的影響，但是因為投資收益增加，因此可以維持正成長。

至於大陸地區分行，7月稅前盈餘4.9億元，較去年同期增加14.2%，銀行局解釋是去年同期提列呆帳費用較多以及基期較高所致。

受到金融市場回溫，整體國銀7月稅前盈餘恢復水準，跟去年同期相較僅小幅衰退3.6%，月增24%；其中OBU前七月稅前盈餘619.7億元，占整體國銀獲利比重已達到31.6%，是前七月獲利改善的主要原因，黃光熙解釋主要是受到金融資產評價利益上升帶動。

金管會

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