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外商想買日盛金？莊琇媛：金管會先查證外資還陸資

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
日盛金併購有譜，傳卜蜂正大可能採取海外交易承接股權。本報資料照片
日盛金併購有譜，傳卜蜂正大可能採取海外交易承接股權。本報資料照片

外商泰國卜蜂集團有意入主日盛金（5820），日盛金股價直攀漲停。被問到卜蜂的外資身份及非金融出身，是否會影響金管會審核？今金管會今（1）日不願再多做評論，金管會主委黃天牧說，我們能說的只有「正在審查中，其他還在處理中，不方便再講」。銀行局局長莊琇媛今（1）日則表示，目前正在審查當中，會依規定該查證的部份會查證，或要求申請的人提出說明，會看申請人身份，看有哪些法規適用審理，

至於「通案」來看，具外資身份集團若要入主台灣公司，需適用哪些審查程序？莊琇媛表示，目前會分二塊，看其身份是外資投資還是陸資，這些屬於經濟部投審會的權責，但是金管會審核申請者時，還是有必要去了解。還是會視申請文件，請它提出相關的說明，該依經濟部申請的程序還是要走經濟部。至於是否已送件投審會？莊琇媛說，依照一般外資投資案，整個申請程序若要投資需要核准的如金融業，會先經過金管會核准，才去跟經濟部申請。

金管會 經濟部 外資

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