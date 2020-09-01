油價變負值引爆期貨交易爭議 金管會開罰12家業者

今年4月油價變負數，導致國內期貨交易引爆爭議，金管會今（1）日公布調查結果，並對12家期貨經紀商開罰。

金管會證期局副局長郭佳君表示，投資人因負值無法交易，因期貨商系統無法幫客戶沖銷，會有嚴重評價損失，透過申訴等處理，目前爆發爭議的損失金額是1.44億元，120戶提出申訴，目前只有16戶和解。

金管會共對12家期貨經紀商罰鍰，金額合計516萬元，包括元大、凱基、日盛、康和、統一、華南、大昌、兆豐、永豐、群益、國泰、富邦。

其中，元大、凱基、日盛、統一、華南、大倉、兆豐、永豐等八家，各罰48萬元；富邦一家罰24萬元，其餘三家各罰36萬元。

金管會表示，芝加哥商業交易所集團（CME）西德州原油期貨（Light Sweet Crude Oil Futures）及小型輕原油期貨（E-mini Crude Oil Futures）5月份契約在美國時間4月20日（我國時間4月21日）出現負值交易，且當日小型輕原油期貨最終結算價格為負37.63美元。

我國交易人透過期貨商複委託管道從事上開契約交易產生損失及衍生糾紛，因此，金管會針對期貨業的內部控制及內部稽核作業進行查核，以瞭解是否有缺失需要改進。

經過查核發現，期貨商主要缺失事項，包括第一，期貨商未即時公告CME原油類期貨商品得以負值交易。

第二，期貨商交易主機未能接受負值下單。第三，期貨商交易主機在負值下無法正確計算客戶國外期貨帳戶損益及權益數。第四，未辦理高風險帳戶通知及未執行代沖銷作業。

金管會經綜合考量期貨商違規情節及其與交易人和解協商情形，就期貨商違反期貨管理法令及內部控制制度缺失部分，已作成行政處分，處12家期貨經紀商罰鍰，金額合計516萬元。

為保障交易人權益，金管會已請投保中心及評議中心協助受理調處及評議事宜，並請期貨商積極配合調處及評議。另請投保中心必要時召集期貨公會及期貨商研商類似態樣爭議案件的處理機制等，以利爭議雙方儘速達成協議。

另考量CME及洲際歐洲期貨交易所（ICE）均在今年4月公告，原油期貨等契約未來得以負值交易，金管會函請期貨公會輔導期貨商在交易主機增加負值交易及結算功能，期貨商已經都在今年8月底調整完成。