渣打銀總座林遠棟出任集團要職 林素真將暫代

渣打銀今（1）日重訊公告，因應原總經理林遠棟將出任至渣打新增設大灣區行政總裁一職，原台灣總經理將先由渣打國際商銀副總經理林素真暫時代理，但必須等待主管機關核准後，新任生效日期10月1日開始。

這也代表，林遠棟將在10月正式卸下渣打銀在台總經理一職。至於新任總經理人選，渣打銀表示，繼任人選將於近日公布。

渣打銀在7月時候，於大陸廣州設立大灣區中心，總投資額度4000萬美元，預計到2023年底員工人數藥達到1600人以上，根據渣打銀規劃，大灣區中心市渣打在奧港澳大灣區發展的重要戰卻項目，將用作支援區內個人以及企業銀行業務營運，推動創新金融方案開發以及應用，並加強渣打在大灣區內的跨境銀行服務。

而為了迎接奧港澳大灣區發展的重大機遇，林遠棟將與香港區行政總裁禤惠儀及中國區行政總裁張曉蕾緊密合作，共同帶領及推動大灣區的發展戰略及統籌各業務的跨境合作。