不利因素壟罩 彰銀上半年三大數據惡化

彰化銀行今（1）日召開第2季線上法說會，揭露上半年業務與財務情況，受到疫情影響，獲利、資產品質、海外獲利等三大數據都出現惡化情形，隨著國內疫情趨緩、經濟逐漸復甦，該行也將衝刺業務，而海外則以資產品質為重。

彰銀今日法說會由董事長凌忠嫄主持，她致詞表示，將朝強化核心業務、開發多元獲利來源、海外布局、提升數位金融競爭力及落實法令遵循與公司治理等五大目標邁進。

不過，受到疫情、地緣政治及美中貿易戰等影響，全球經濟受到衝擊，而國內央行及聯準會降息下，以及保單新政策上路等因素下，彰銀上半年淨收益下滑9.45%，其中淨利收下滑16.77%、手續費收入下滑0.38%、投資操作成長20.57%。

收益比重仍以利息收入為主，達67.13%、手收為15.8%、投資操作為15.84%。由於海內外利差逐漸縮窄，上半年淨利差（NIM）失守1%，剩0.87%。展望未來，該行將逐步調整收益結構，看準低利時代、游資甚多的情形下，衝刺財管商品，而投資操作也布局台股及短天期債券等投資商品。

至於獲利方面，受到利收大幅衰退，加上海外放款動能減少等因素影響，彰銀上半年稅後純益僅42.46億元、年減29.23%，每股稅後純益（EPS）為0.41元，也將研議下降獲利預算目標，但仍需經審計委員會與董事會通過，才可下修。法人預估，彰銀上半年獲利衰退近三成，估計全年獲利目標應會下修二成至三成左右。

彰銀上半年資產品質也惡化許多，截至第2季止，逾放餘額達64.05億元，較第1季增加17.72億元，逾放比也攀升至0.43%，反觀抵抗呆帳能力的備抵呆帳覆蓋率則下降至283.39%。

彰銀主管表示，主要仍是受到疫情影響，海外、中小企業授信逾放增加，上半年已回收7億元呆帳，預計下半年還能回收5億元。由於疫情仍未解，因此信用成本下半年還會增加一些。

國外疫情相對台灣較嚴重，彰銀今年以來對海外放款也較為謹慎，以資產品質為重，上半年海外地區（含OBU）稅前盈餘降至14.72億元，年減24.4億元、減幅達62.3%，海外獲利貢獻占比也從去年上半年五成降到28.21%，其中又以OBU為主，扣除OBU，海外地區獲利佔比僅剩5.04%。