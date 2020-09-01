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南山產險微電影大賽 傳遞保險暖心服務精神

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
南山產物蔡漢凌代理董事長(中)與金鐘導演姜瑞智(左一)、知名廣告美女導演謝安妮(左二)、新銳導演姜秉辰(右一)出席「第二屆我的南山產物時代微電影徵選大賽」頒獎。南山產險/提供
南山產物蔡漢凌代理董事長(中)與金鐘導演姜瑞智(左一)、知名廣告美女導演謝安妮(左二)、新銳導演姜秉辰(右一)出席「第二屆我的南山產物時代微電影徵選大賽」頒獎。南山產險/提供

為募集令人難忘的產險暖心故事，並展現南山產物的商品保障與理賠服務特色，南山產物今年再度舉辦第二屆「我的南山產物時代」微電影徵選大賽。本次微電影徵選大賽共徵選到60部優秀作品，拍攝風格相當創意有趣，且拍攝題材也非常多元豐富，參賽者透過天兵賣萌、搞笑徵才、溫馨理賠…等各種不同的表演形式，來呈現南山產物的商品保障與理賠服務特色。

經過初審、複審與決審嚴謹的評審過程，再將人氣票選活動成績納入評分標準後，選出得獎作品，前三名除獲頒獎盃之外，金獎、銀獎、銅獎還可分別獲得新台幣30萬、20萬、10萬元獎金，吸引非常多保戶與業務夥伴投入本次活動。

南山產物代理董事長蔡漢凌表示，今年有高達四成的參賽隊伍是南山的忠實保戶，參賽作品的視角更多元有趣；除了表現出南山業務夥伴的專業能力與服務精神之外，更演繹出保戶對南山產物的信賴。

今年南山產物為落實公平待客原則，以「車險理賠自動派案系統」、「理賠APP」、「汽車轉乘服務」以及「理賠受理主動通知」，共獲得四項保險科技專利；再配合精密的理賠人力分流系統，讓每一件車險理賠案件，客戶只要透過0800電話通知，南山產物就能在30分鐘內完成理賠受理、並主動通知客戶與業務夥伴，後續理賠服務人員的聯絡資訊。

截至今年8月底，車險理賠服務的客戶滿意度調查更高達98%。今年的微電影大賽特別以「車險理賠服務」為加分題，讓更多人知道南山產物車險理賠的服務優勢。

微電影 保險 產險

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