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滙豐中華投信聚焦綠金投資 專注企業低碳排放

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導
永續投資概念相關基金。資料來源：投信投顧公會
永續投資概念相關基金。資料來源：投信投顧公會

今年無論境內或境外業者同步聚焦永續投資概念，紛紛募集、註冊相關永續概念基金，其中，滙豐環球低碳債券基金是國內第一檔專注低碳排放的債券基金，宣布於今（1）日正式開賣，滙豐中華投信董事長李選進表示，納入ESG因素的投資策略近年迅速增加，現時在全球受專業管理的資產中已占超過四分之一。

在ESG投資的範疇中，代表E的「環境」最容易理解。而氣候變遷除了是國際社會近年最重視的議題之一，也是投資界的一大主題，低碳基金通常投資於全球市場，建基於減碳目標，但亦會保持彈性，不放棄投資能源等重要行業板塊。由於持有低碳目標，這將有助於投資人管理氣候變化風險，同時參與綠色金融領域。

滙豐環球低碳債券基金產品經理人朱利安‧摩爾強調，低碳基金的理念是將高碳排放量的企業或行業排除在投資組合之外，並以特定準則物色低碳排放企業，以建立合適的股票或債券投資組合。

此類基金與全球碳減排目標一致，並能在變化迅速、不斷發展的經濟環境中篩選出具「先驅者」優勢的企業，讓投資者可在符合社會道德的原則下，捕捉低碳經濟轉型所帶來的增值潛力，同時，若基金投資於全球領域的話，更可讓投資者有跨區域、跨行業多元分散的投資優勢。

朱利安‧摩爾進一步指出，根據全球永續性投資聯盟（GSIA）的趨勢報告，截至2018年，全球共有30.7兆美元資產按照ESG投資策略進行管理，相較於2016年增長34%，約占全球資產管理總量的33%。

低碳經濟轉型的過程將造成政策、科技及市場等變化，甚至影響企業的財務表現，滙豐的研究也發現，ESG議題占企業中期（2至5年）財務表現推動因素的43%，在新興市場，該比率升至平均50%，在部分行業如礦業、汽車及消費品，該比率更高。

債券

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