快訊

秘境苦花潭溺死男大生 專家教你判斷水域安全

「想回家…但他把我關夾層不讓我走」 高雄少女與母親團聚了

開放銀行時代下 銀行如何用大數據脫穎而出？

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

CRIF中華徵信所今（1）日發表「開放銀行時代下，銀行如何用大數據脫穎而出？」的文章，認為優化信用評估模型參數，可提升銀行核貸之決策能力與準度；評估新用戶之準確率提升，可有效開發新客源與提高核貸機會；透過數據分析挖掘需求，可精準行銷目標客群以及有效轉化消費者行為。

歐盟修訂的第二號支付服務指令（PSD2）開創開放銀行（Open Banking）的新紀元，台灣下半年也即將邁入開放銀行第二階段，過去屬於各家銀行的「客戶帳戶資訊」，如今是由消費者決定是否要提供給TSP業者，而消費者將有機會獲得更多元創新的金融服務之際，銀行也隨之面臨更為激烈的市場競爭環境。

不過國際上其實也不乏TSP業者透過外部資訊的串接與數據分析模型之應用，協助銀行強化信用評估、提升行銷精準度並且開拓新客源的案例，或許也可提供給台灣銀行與TSP業者做為借鑑。

在銀行開放消費者帳戶資料查詢後，表示除了可利用內部資料進行信用評估，銀行還能運用API串接掌握申請者在其他銀行的帳戶資訊，並根據TSP業者所建立的信用評分模型進行更全面性的評估。

開放銀行第二階段將能使銀行從現有客戶當中，以更豐富的資訊與數據來源做為信用評估的參考依據，進一步辨識出低信用風險、資金豐厚、高資金需求的客戶，銀行可進行更精準的核貸決策並降低信用風險。

在競爭激烈且逐漸飽和的市場環境中，TSP業者還可以協助銀行業者進一步擴大新客群。所謂的「信用小白」由於過去沒有傳統信用紀錄，通常較不容易獲得銀行貸款額度，而在開放銀行第二階段下，申請者的其他銀行帳戶資訊可透過TSP業者的信用KPIs評估系統，將申請者的資料經由分類和數據分析，讓銀行能有更多有用的資訊和指標來進行「信用小白」的信用狀況評估。

從國外案例來看，銀行核貸率將有機會上升12個百分點，營業成本則可降低達30%，顯示TSP業者所提供之服務將可協助銀行降低人力與時間成本、提高核貸機會。

對於銀行業者來說，如何精準快速地找到目標客群、挖掘潛在商業機會，進而提供合適的金融服務是銀行相當重要的課題。TSP業者可透過大數據分析與系統建置，快速辨認這些人眼無法立即辨識與判斷的行為，加速挖掘消費者的真實需求。

例如，當數據分析顯示用戶近期在添購家具的花費上有所提升，TSP業者就可進一步推測客戶可能有房屋修繕貸款之需求，進而將相關資訊提供給銀行業者作為後續行銷策略之擬定。而根據國外開放銀行的實務顯示，這種與交易資訊連動的行為預測所促成的轉換率，是進行行銷推廣活動的高達三倍之多。

總而言之，從國際間推動開放銀行的經驗來看，銀行並不單單只是冒著營運風險和資安疑慮，單向地將資料釋出給TSP業者而已，TSP業者也可利用豐富數據源的信用評估，強化銀行對優質客戶的辨識程度、擴大服務客群，消費者也因此更容易取得銀行貸款或相關服務、達成金管會「普惠金融」之願景，在台灣金融業面對純網銀、金融科技業者等競爭對手相繼加入戰局之際，創造銀行與TSP業者的雙贏局面。

銀行業 大數據 金融科技

延伸閱讀

BTC登場 聚焦智慧醫材

網購…男愛買書 女愛買衣

銀髮族…隱藏性高額刷手

Fed副主席：不會因為失業減少就升息 也不認同負利率

相關新聞

大陸神秘富豪肖建華每股4元投資日盛金 累計獲利可觀

消息人士指出，泰國卜蜂（正大）集團已向金管會申請，要購買大陸「明天系」創辦人肖建華控制的24.09%日盛金控股票，市場預...

聯準會再釋寬鬆訊號 美股資金動能改善

聯準會再釋寬鬆立場，顯示復甦跡象的經濟數據持續推升市場信心，股市上周多有正面表現。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周...

併購日盛金成局否 關鍵在港資建群集團關鍵在港資建群集團

隨著股市走熱，以證券為主體的日盛金控賣相轉佳，據了解，寶佳集團近一年也不斷透過管道叩關，希望能接手建群的日盛金股權，最新...

日盛金買家…泰國大型商業集團

日盛金股權出售案，泰國正大集團呼聲高。業界透露，日盛金股權各方人馬都在搶，以正大集團呼聲最高，這兩天有機會審核下來。

正大疑染陸資色彩 金管會審查重點

正大集團傳出可望成為日盛金的新主人，不論其入主日盛金採用何種模式，都將挑戰金管會「產金分離」、陸資認定等大股東適格性審核...

日盛金賣家…被軟禁的大陸富豪

泰國正大（卜蜂）集團向金管會送件，欲購買原為大陸神秘富豪肖建華所控制的24.09%日盛金控股票。

宏泰淨值資產比未達標 恐須增資

壽險業經會計師核閱半年報出爐，截至昨（31）日為止，目前僅有一家宏泰人壽淨值資產比未符合金管會最低3%標準，截至6月底為...

本土壽險業淨值比 國泰稱冠

壽險業今年上半年財報淨值資產比與資本適足率紛紛出爐，據各家公司申報資料顯示，第2季受到股、債市回溫，上半年淨值資產總額比...

日盛金24%股權 喊賣正大

日盛金大股東香港建群投資將出售持股24.09%，並與承接的買家卜蜂母公司正大集團向金管會送件申請；由於此案涉及產金分離問...

銀行非財務經營績效 扮要角

財經立法促進院院長黃達業表示，做銀行評比一開始都會採取財務經營績效作為評比的標準。財務經營績效主要是反映銀行過去的經營表...

日盛金要賣…卜蜂承接 已向金管會送件申請

日盛金控大股東香港建群投資將出售持股百分之二十四點○九，並與承接的買家正大集團（卜蜂集團）向金管會送件申請；由於此案涉及...

買台股基金可抵稅 金管會：稅要審慎

投信投顧公會最近再度爭取推動台版個人投資儲蓄帳戶（ＴＩＳＡ），只要長期投資台股基金含ＥＴＦ，享有投資列舉扣除額，金管會主...

熱門新聞

日盛金出售案有譜了！傳兩大黑馬接手 金管會回應了

經濟部紓困3.0終於來了！9月1日起受理收件

台灣、全球、遠雄等五張保單 獲選最優終身醫療險

聯發科大方發放分紅獎金 金額創近四年同期新高

iPad觸控訂單 台廠統包

疫後的衛生紙之亂翻版 電動自行車買氣大爆發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。