快訊

警方攻堅羅母透天樓房 高雄失蹤少女被羅男藏夾層暗房

捷克議長立院演說「我是台灣人」 朝野立委鼓掌歡呼

法國巴黎人壽推出全新美歐價值投資帳戶

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

面對波動局勢，投資人在進行資產配置時需更靈活應變。投資型保險領導品牌法國巴黎人壽於台新銀行獨家代理銷售的類全委保單平台中，推出委託台新投信代操的「美歐價值投資帳戶」，聚焦美歐兩大成熟市場，精選價值面被低估的產業ETF，並以股債兼配的方式平衡波動，協助客戶在投資市場中站穩腳步，同時加強自身保障防護傘。

台新投信表示，「美歐價值投資帳戶」具備「攻」、「防」、「暫」 三大機制：「攻」透過價值投資大師Robert Shiller教授提出的CAPE Ratio及衡量指標Relative CAPE Ratio，用過去十年通膨調整後的平均盈餘來評估長期股價，更可以找出美歐兩大市場具長期投資價值的四大被低估產業，並配置相對應之產業ETF進行投資組合操作。

「防」以美歐股市兼配美國高評等債券的方式降低風險，利用OECD領先指標偵測短期景氣循環的階段，判斷股票及債券的配置調整。「暫」觀察風險波動率並結合風險控制機制，伺機進行減碼股票部位，以規避市場極端風險。

法國巴黎人壽指出，過去購買投資型保單，保戶需自行挑選標的並適時調整配置，但隨時掌握市場趨勢、並看準對的時間轉換標的，是許多忙於生活和工作的投資人、或是剛開始接觸投資的投資新鮮人最難以掌控的地方，而委託專業投資經理人代為操作管理帳戶的類全委保單，就可以幫助投資人解決這些問題，輕鬆投資並同時享有壽險保障。

法國巴黎人壽的保戶可在尊爵威利和威利達人兩張類全委保單平台中，選擇此檔委託台新台新專家團隊操作的「法國巴黎人壽美歐價值投資帳戶(投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)」。尊爵威利和威利達人類全委保單平台擁有六大優勢，讓投資人掌握投資趨勢、保障更加健全 :

一、小額投資也能享有專業經理團隊管理服務，保戶不用煩惱該如何選擇投資標的。

二、雙平台特色，壽險平台讓有保障需求的保戶享有壽險保障，年金平台則享有終身年金給付，滿足退休養老需求。

三、保戶達不同階段VIP門檻，可享有每月維護費用豁免與帳管費優惠(僅適用尊爵威利)等保戶回饋。

四、提供多元幣別供保戶選擇，並提供精選防禦型共同基金標的，保戶可依需求做好資產配置。

五、提供每季加值給付金，每季依前三個月最後一個資產評價日之保單帳戶價值的平均值乘以0.025％做為加值給付金。

六、若客戶選擇新台幣計價保單，還提供內扣附約服務，保戶可選擇以內扣附約方式投保重大疾病險或意外險，小錢也能買到大保障。

同時，法國巴黎人壽的客戶也可透過數位平台「巴黎線上保戶專區 」隨時掌握保單內容、保單績效、理賠進度、繳費明細、以及變更保單項目等。

法國巴黎人壽表示，保戶可透過投資型保單平台架構，完成資產配置規畫及保險保障，滿足人生各階段財務目標與風險保障。同時，法國巴黎人壽也提醒，保戶購買投資型保險保單除投資標的信用風險外，仍應留意市場價格風險、經濟變動風險和匯率風險等，且經濟走勢預測不必然代表投資績效，投資前應詳閱保險商品說明書並確認保障範圍和給付方式適合自身需求及承受各項風險能力等因素，才能發揮投資型保險所帶來的投資與保障功能。

類全委保單 巴黎 法國

延伸閱讀

本土壽險業淨值比 國泰稱冠

醫療險怎麼選？八大指標評選優質保單

台灣、全球、遠雄等五張保單 獲選最優終身醫療險

葉毓蘭房地16筆揹6千萬房貸 吳怡玎持有43張康友

相關新聞

日盛金要賣…卜蜂承接 已向金管會送件申請

日盛金控大股東香港建群投資將出售持股百分之二十四點○九，並與承接的買家正大集團（卜蜂集團）向金管會送件申請；由於此案涉及...

香港信託業 來台搶生意

港版國安法實施後，各方討論香港國際金融中心地位恐朝不保夕，連台灣財政部都宣稱，已看到香港資金匯回，甚至討論取代香港金融地...

大陸神秘富豪肖建華每股4元投資日盛金 累計獲利可觀

消息人士指出，泰國卜蜂（正大）集團已向金管會申請，要購買大陸「明天系」創辦人肖建華控制的24.09%日盛金控股票，市場預...

聯準會再釋寬鬆訊號 美股資金動能改善

聯準會再釋寬鬆立場，顯示復甦跡象的經濟數據持續推升市場信心，股市上周多有正面表現。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周...

併購日盛金成局否 關鍵在港資建群集團關鍵在港資建群集團

隨著股市走熱，以證券為主體的日盛金控賣相轉佳，據了解，寶佳集團近一年也不斷透過管道叩關，希望能接手建群的日盛金股權，最新...

日盛金買家…泰國大型商業集團

日盛金股權出售案，泰國正大集團呼聲高。業界透露，日盛金股權各方人馬都在搶，以正大集團呼聲最高，這兩天有機會審核下來。

正大疑染陸資色彩 金管會審查重點

正大集團傳出可望成為日盛金的新主人，不論其入主日盛金採用何種模式，都將挑戰金管會「產金分離」、陸資認定等大股東適格性審核...

日盛金賣家…被軟禁的大陸富豪

泰國正大（卜蜂）集團向金管會送件，欲購買原為大陸神秘富豪肖建華所控制的24.09%日盛金控股票。

宏泰淨值資產比未達標 恐須增資

壽險業經會計師核閱半年報出爐，截至昨（31）日為止，目前僅有一家宏泰人壽淨值資產比未符合金管會最低3%標準，截至6月底為...

本土壽險業淨值比 國泰稱冠

壽險業今年上半年財報淨值資產比與資本適足率紛紛出爐，據各家公司申報資料顯示，第2季受到股、債市回溫，上半年淨值資產總額比...

日盛金24%股權 喊賣正大

日盛金大股東香港建群投資將出售持股24.09%，並與承接的買家卜蜂母公司正大集團向金管會送件申請；由於此案涉及產金分離問...

銀行非財務經營績效 扮要角

財經立法促進院院長黃達業表示，做銀行評比一開始都會採取財務經營績效作為評比的標準。財務經營績效主要是反映銀行過去的經營表...

熱門新聞

日盛金出售案有譜了！傳兩大黑馬接手 金管會回應了

經濟部紓困3.0終於來了！9月1日起受理收件

台灣、全球、遠雄等五張保單 獲選最優終身醫療險

聯發科大方發放分紅獎金 金額創近四年同期新高

iPad觸控訂單 台廠統包

疫後的衛生紙之亂翻版 電動自行車買氣大爆發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。