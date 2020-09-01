永續發展亮眼 元大金控獲天下CSR企業公民獎

元大金控集團目標成為國際永續標竿企業，首度參與評比即以優異的表現從全台200 多家最具指標性的企業中脫穎而出，獲得2020《天下雜誌》「天下CSR企業公民獎-大型企業新秀獎」的肯定。

天下企業公民獎參考國際指標與評量方法，透過公司治理、企業承諾、社會參與、環境永續等四大構面進行評鑑，選出台灣最具未來性的新價值企業。

評選的四大構面中，元大金控在環境永續及社會參與的表現獲評審肯定，天下雜誌表示，元大金控導入氣候變遷的財務揭露（TCFD）架構、簽署科學基礎減碳目標（SBT）等，均展現對 CSR 投入的企圖心；在社會參與面向，企業志工參與度高，並讓昔日志工主動回鄉協助學弟妹，讓評審團印象深刻。元大金控認為，企業發展應以永續經營為本，並建立符合ESG(環境、社會、公司治理)經營的管理與服務模式，追求永續發展。

元大金控五度入選證交所公司治理評鑑前5%，顯見在公司治理方面備受肯定，這次天下企業公民獎在公司治理方面評分名列前茅，除了不斷檢討與改進現今相關管理機制，每年執行內部自評、每三年執行外部績效評估，更透過財務業務管理透明化的做法增進公司的經營品質，致力符合金融界最高的公司治理標準。

在企業承諾方面的具體實踐，除自身落實企業社會責任，也要求供應商夥伴共同履行，元大金控連續兩年召開供應商大會，安排安永聯合會計師事務所講師分享供應鏈管理與永續採購，邀請供應商夥伴一起實踐永續經營的願景與承諾，並要求所有供應商在採購合約中，簽署人權及環境永續條款與誠信承諾聲明書，會中並進行採購因子問券調查，深入了解及評估供應商在環境面與社會面的影響。同時，於各子公司採購規章中增訂綠色採購條款，以實際結合往來供應商共同實踐綠色採購，建構集團綠色供應鏈的目的。

元大金控長期重視氣候變遷對環境造成的風險，積極建置環境管理系統，提升環境永續績效，連續兩年獲得國際碳揭露計畫專案組織（CDP）評比為A-領導等級，於全球8,400家受評企業中，躋身前7%，獲得國內金融同業最佳成績。集團旗下全台316個據點，已全數通過ISO 14064-1溫室氣體盤查，成為查驗覆蓋率百分百的金控公司，並獲得英國標準協會（BSI）台灣分公司頒發ISO 50001認證。

在社會參與方面，元大金控積極投入社會關懷，今年初新冠肺炎疫情爆發後，元大金控收到多家社福團體反映，捐款較去年同期減少2至3成，為幫助社福團體度過難關，元大金控集團捐贈面額3,000元的振興經濟愛心卡給七個社福團體，超過10萬人受助對象受惠，總金額逾1億元。

今年最有感的議題「地方創生」，元大金控則透過元大文教基金會舉辦Dream Big 元大公益圓夢計畫，連續兩年(2018年、2019年)與新北市社區工作者協會合作，以貢寮社區營造為主軸，攜手進行地方參與與創生活動，透過導入元大企業人力、物力資源及各界幫忙下，貢寮觀光參訪人流較前一年度提升75%，許多年輕人開始返鄉，讓老街充滿新的面貌與活力。

2019年元大金控同時入選道瓊永續世界指數與道瓊永續新興市場指數成份股兩項殊榮，在綜合性金融服務產業類別中，是台灣唯一獲選的金融業，顯示元大金控在永續績效的表現受到國際機構肯定，在推動企業永續發展過程中，元大金控以國際標準自我要求，除了遵循聯合國永續發展目標(SDGs)外，包括制訂社會責任投資政策、永續相關標的投資等，也皆與國際發展趨勢接軌，讓永續的概念深入企業經營文化。