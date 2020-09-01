大陸神秘富豪肖建華每股4元投資日盛金 累計獲利可觀

消息人士指出，泰國卜蜂（正大）集團已向金管會申請，要購買大陸「明天系」創辦人肖建華控制的24.09%日盛金控股票，市場預估買價大約在新台幣100億元上下。

2009年，肖建華透過旗下事業，總部在美國內華達州的建高集團，在香港設立一家私募基金管理公司CAPITAL TARGET LIMITED（台灣稱建群投資），以每股4元認購日盛金控發行的約13.87億股普通股，總金額55.48億元，持股日盛金23.8%，成為日盛金第二大單一股東。

11年下來，CAPITAL TARGET持股比率增至24.09%，但因日盛金曾經辦理減資，其目前持股約8.94億股，以日盛金今日開盤即奔漲停之每股11.4元計算，其持股之日盛金市值已增至101.95億元。

換言之，肖建華投資日盛金11年下來，不含現金股利收入，累積報酬率83.8%，算是不錯的投資。

成立於2002年的日盛金控，為女星關穎的父親、日盛集團總裁陳國和所創辦，因子公司日盛銀行呆帳累累，陳國和2006年引進日本新生銀行113.4億元資金，2009年又引進肖建華所屬事業資金，且在2009年董事會改選時退出日盛金的經營。

消息人士指出，國內對日盛金最有興趣的是寶佳集團，寶佳對日盛金的可控制性持股，已經買到5%左右，不過，寶佳卻難以更進一步，原因即在，肖建華2017年1月底被大陸當局逮捕(據說目前軟禁在上海)後，對日盛金有興趣的買家都絞盡腦汁，想找出這變成「無主物」的24.09%持股，到底誰有權力可以出售，並且確保交割無虞。

消息人士說，泰國卜蜂集團在大陸的人脈，絕非寶佳集團可以比擬，這也是泰國卜蜂可以勝出的關鍵。

而從金管會願意對此案「收件」，也顯示金管會想解決日盛金的「陸資」疑慮，甚至隨著肖建華旗下事業被大陸當局接管、日盛金可能變成大陸央企所投資事業，以及日盛金大股東失蹤、連增資都不知找誰等諸多難題。