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安盛投資管理攜手富盛投顧 深耕台灣

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
安盛投資管理董事總經理暨亞洲區銷售及市場主管林忠漢。圖／富盛投顧提供
安盛投資管理董事總經理暨亞洲區銷售及市場主管林忠漢。圖／富盛投顧提供

富盛投顧宣布正式擔任安盛投資管理亞洲有限公司(安盛投資管理[AXA Investment Managers] 之亞洲分公司)台灣總代理。自2019年12月起安盛投資管理與富盛證券投顧已攜手合作銷售私募基金，2020年起又更加深合作關係，由富盛證券投顧擔任安盛投資管理台灣總代理，銷售台灣已核備的13檔安盛投資管理基金，安盛環球基金旗下的美國高收益債券基金、最佳收益基金、泛靈頓歐洲房地產基金等，最受青睞。

安盛集團(AXA Group)為全球最大金融、保險集團之一，1817年成立於法國，為全球最大壽險品牌之一，業務服務範圍遍及全世界，在全球 57 個國家擁有營運據點，擁有近 16 萬名員工，服務超過1億名客戶。成立至今逾200年的安盛集團為保險、財富管理及資產管理服務的世界翹楚，被列為全球重要股市指數－MSCI歐洲指數及STOXX歐洲600指數成分股，顯見其市值及對金融市場的影響力。

安盛投資管理(AXA Investment Managers)為安盛集團旗下的資產管理公司，總管理資產達9,170億美元，逾2,380名員工，專注環境、社會和公司治理(ESG)，被評為歐洲200大最佳ESG資產管理公司第一名。安盛投資管理為台灣人提供「安盛環球」與「安盛羅森堡」兩大系列基金，前者為經理人操盤之主動式基金，後者為電腦選股之量化型基金。安盛投資管理於亞洲的耕耘，追朔自1998年，目前亞洲服務據點包括香港、新加坡、雪梨、東京、上海、首爾及孟買。

安盛投資管理董事總經理暨亞洲區銷售及市場主管林忠漢表示：「十分高興與富盛證券投顧總代理攜手深耕台灣。對安盛投資管理來說，台灣市場除了多元化和充滿活力外，亦擁有不容忽視的商機。我們盼倚重富盛證券投顧總代理經驗及與台灣銷售機構的深厚合作關係，加上我們專業研究及全方位的投資方案，持續深根台灣市場，與台灣投資人走過市場眾多不穩定因素，旨在一起達成投資目標。」

安盛投資管理亞太區行政總裁喬浤諾(Bruno Guilloton)亦表示﹕「安盛投資管理視亞洲為重要地區及業務增長的主要引擎，此次合作被視為在亞洲業務推廣上的一大進展，可加快我們在台灣的發展，並於我們持續增長的亞洲業務中發揮著尤其重要的作用，為公司的進步和成功做出貢獻。安盛投資管理將繼續致力為客戶服務，提供主動式和負責任的長線投資，以幫助他們建立更好的明天。」

安盛環球基金台灣總代理富盛證券投顧董事長蔡政宏表示，「在低利率時代，追求投資收益已是一項全民運動，台灣財富管理市場仍將持續增長，其中ESG以「永續」方式來復甦經濟，將有機會成為投資顯學。安盛投資管理提供專業投資解決方案，亦側重ESG發展，我們期待與將主動型、長線及負責任投資作核心的安盛投資管理合作，雙方共同目標為未來持續引進安盛投資管理優異且多元化投資產品，以符合投資人不同需求以及屬性，提供台灣投資人更佳的投資方案。」

安盛投資管理亞太區行政總裁喬浤諾(Bruno Guilloton) 。圖／富盛投顧提供
安盛投資管理亞太區行政總裁喬浤諾(Bruno Guilloton) 。圖／富盛投顧提供
13檔在台核備銷售安盛投資管理基金。圖／富盛投顧提供
13檔在台核備銷售安盛投資管理基金。圖／富盛投顧提供

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