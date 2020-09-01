理財Long Stay優選 元大高股息優質龍頭基金擁三優勢

隨著旅遊經驗增加，愈來愈多人捨棄走馬看花的旅遊方式，傾向選擇一個定點Long Stay，進行較長時間深度旅遊，減少舟車勞頓，好好放鬆深入體會當地的風土民情。元大投信表示，投資理財也可以考慮選擇一個基金標的做Long Stay，減少交易成本，享受專業團隊操盤，參與龍頭企業成長機會。

遊客選擇Long Stay的地點，通常具備環境舒適適宜人居、豐富多元引人入勝、民情相通方便交流等3個特色，旅遊經驗才會自在愉快。元大投信今年精心打造全新概念的台股基金:元大台灣高股息優質龍頭基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)，也符合這樣的特性，適合台灣投資人Long Stay。

元大台灣高股息優質龍頭基金主要掌握台股相對經營穩健及具備現金股息殖利率穩定度較佳優質標的，精選產業龍頭、發掘績優成長標的，力求優化資本利得，並融入收益平準金概念，設計月月配、年終配機制，適合想要分享龍頭產業成長果實及參與配息的投資人。

該基金為何適合Long Stay？

環境舒適適宜人居：台灣一向是全球科技產業供應鏈重鎮，從電腦、手機、網路到現在5G、AI、物聯網，每當新科技趨勢崛起，皆躬逢其盛，加上防疫有成，彭博預估2020年全球經濟成長率，台灣在科技產業支撐和政府紓困與前瞻計畫啟動，經濟可望逐步回溫。

豐富多元引人入勝： 台灣不只在科技業表現亮麗，各產業也都有佼佼者，足以抵禦不同景氣階段風險。該基金團隊全方位蒐羅關注台灣不同產業頂尖龍頭企業，投資人不用自己花時間鑽研，也能擁有優質投資組合。

民情相通方便交流：海外知名企業雖然也很好，但台灣投資人布局台灣企業，不像投資海外要考慮匯率風險，加上語言相通，企業訊息容易取得，在日常生活中就可以觀察感受到企業競爭力所在，尤其透過在地專業團隊檢視持股，心理上相對更踏實。

元大台灣高股息優質龍頭基金基於台股高殖利率特色，精選高現金股息殖利率標的，讓投資人分享企業配息。並提供配息/不配息選擇，退休族群可以單筆投入選擇配息級別，享受定期息收機會；還不想領息者，可以選擇不配息級別，定期定額持續累積部位，彈性選擇適合不同族群需求。