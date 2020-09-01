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黃金交易正夯 元大期推「元黃金正反5」特色商品

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元大期連續五年獲得期貨經紀商交易量鑽石獎第一名，近期首推元黃金正反5，交易黃金輕鬆上手。圖／元大期貨提供
元大期連續五年獲得期貨經紀商交易量鑽石獎第一名，近期首推元黃金正反5，交易黃金輕鬆上手。圖／元大期貨提供

2020年以來黃金持續飆漲，不僅刷新2011年的歷史高點，更一度突破每盎司2,000美元大關，近日聯準會(Fed)主席鮑威爾在全球央行年會之中，提出容許通膨率適度超標，意味低利率將延續更長的時間點，進而拉低美元指數，相對有助於金價表現，因此，黃金金融商品仍然是交易人近期相當關注的投資標的。在眾多的黃金交易商品中，元大期貨首推「元黃金正反5」(黃金CFD)交易門檻較低，可利用適當槓桿控制風險；黃金CFD百美元即可輕鬆上手。

元大期貨總經理周筱玲表示，過去民眾多半習慣使用銀行的黃金存摺，或是到銀樓、銀行購買金條，對於只想以黃金作為交易標的的人而言，元大期貨提供許多以黃金為連結標的的新選擇，槓桿倍數可以從1到20倍客製化，多空雙向交易、交易時段近24小時的特性，讓交易人無論看多或是看空，皆可隨時掌握行情。

目前在台灣，投資黃金的方式包含黃金存摺、黃金交易所交易基金(ETF)、黃金期貨、黃金差價契約(CFD)、黃金現貨，以及實體黃金等，金融科技發展趨勢下，民眾可以透過元大期貨槓桿交易商開戶，使用手機或桌機即可進行電子交易買賣「元黃金正反5」。

元大期貨推出的「元黃金正反5」即是黃金差價契約，是一種店頭衍生性商品，以買賣差額用現金結算，並運用保證金來放大槓桿的買賣方式。入手交易不同的黃金商品須留意相應的交易成本，像是報價點差、換匯成本、手續費、管理費等。黃金CFD的交易成本相對低，交易的單位也相對小(0.01手/1盎司)，多空皆宜，不須轉倉，因此小資金便可進場交易，因為具備槓桿特質，也提醒交易人需加強風險管理。

元大期貨連續五年獲得期貨經紀商交易量鑽石獎第一名，擁有豐富多元連結黃金標的期現貨的商品，依據不同投資門檻，主要分為黃金CFD、黃金選擇權、台黃金期貨、美黃金期貨及美微型黃金期貨五大項商品，其中，元黃金差價契約商品更是榮獲今年國家品牌玉山獎──最佳產品獎的肯定，元大期貨致力提供客戶最專業與完善的服務，打造全方位黃金交易專家團隊，透過提供研究報告，讓交易人掌握行情趨勢，安心交易黃金。

期貨 元大 黃金現貨

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