快訊

新冠疫苗爭奪戰：大國分搶疫苗，小國怎麼辦？

找到了！高雄失蹤少女新竹尋獲 與羅男一起被警方帶回

一銀主辦禧壹等三公司聯貸37億元 完成簽約

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
第一銀行主辦禧壹、達利能源及永漢公司新台幣37億元聯貸案，由第一銀行總經理鄭美玲（左）及新日泰總經理許嘉成（右）代表換約。圖/第一銀行提供
第一銀行主辦禧壹、達利能源及永漢公司新台幣37億元聯貸案，由第一銀行總經理鄭美玲（左）及新日泰總經理許嘉成（右）代表換約。圖/第一銀行提供

禧壹（股）公司、達利能源（股）公司及永漢（股）公司與第一銀行等八家銀行完成新台幣37億元聯貸案簽約，聯貸資金將用於興建、購置及營運太陽能發電系統。

聯貸案由第一銀行統籌主辦並擔任管理銀行，凱基銀行、永豐銀行、遠東銀行、台北富邦銀行共同主辦，台新銀行、新光銀行、彰化銀行參貸，簽約典禮由第一銀行總經理鄭美玲、聯合再生能源董事長洪傳獻共同主持。

禧壹、達利能源及永漢三家公司為新日泰能源旗下「特殊目的公司」（SPV公司 ），新日泰能源則為國泰金融集團及聯合再生能源集團為響應政府綠能政策所創立，自2017年起在全台各地興建太陽能電廠，全案目標完成總裝置容量1億瓦( 100MW）系統裝置容量的太陽能電廠，平均每年約可發1.24億度電，除可支應約3.5萬戶家庭用電外，每年約可減少排碳量6.6萬公噸，相當於170座大安森林公園之年吸碳量。　

第一銀行為善盡金融業應擔負之社會責任，持續推出相關優惠貸款專案協助綠色產業業者獲得營運發展所需資金，並針對生產或服務過程中致力於減少汙染或資源浪費的「綠色企業」，提供全方面之優惠融資服務，協助企業轉型，迎向國際低碳商機。

太陽能電廠 第一銀行 凱基銀行

延伸閱讀

一銀 風光信保金質獎

京元電 聯貸120億元

馬桶蓋後藏手機偷拍女行員如廁 第一銀行司機判刑5月

今年最大規模成屋融資專案 興富發100億聯貸完成簽約

相關新聞

日盛金要賣…卜蜂承接 已向金管會送件申請

日盛金控大股東香港建群投資將出售持股百分之二十四點○九，並與承接的買家正大集團（卜蜂集團）向金管會送件申請；由於此案涉及...

香港信託業 來台搶生意

港版國安法實施後，各方討論香港國際金融中心地位恐朝不保夕，連台灣財政部都宣稱，已看到香港資金匯回，甚至討論取代香港金融地...

聯準會再釋寬鬆訊號 美股資金動能改善

聯準會再釋寬鬆立場，顯示復甦跡象的經濟數據持續推升市場信心，股市上周多有正面表現。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周...

併購日盛金成局否 關鍵在港資建群集團關鍵在港資建群集團

隨著股市走熱，以證券為主體的日盛金控賣相轉佳，據了解，寶佳集團近一年也不斷透過管道叩關，希望能接手建群的日盛金股權，最新...

日盛金買家…泰國大型商業集團

日盛金股權出售案，泰國正大集團呼聲高。業界透露，日盛金股權各方人馬都在搶，以正大集團呼聲最高，這兩天有機會審核下來。

正大疑染陸資色彩 金管會審查重點

正大集團傳出可望成為日盛金的新主人，不論其入主日盛金採用何種模式，都將挑戰金管會「產金分離」、陸資認定等大股東適格性審核...

日盛金賣家…被軟禁的大陸富豪

泰國正大（卜蜂）集團向金管會送件，欲購買原為大陸神秘富豪肖建華所控制的24.09%日盛金控股票。

宏泰淨值資產比未達標 恐須增資

壽險業經會計師核閱半年報出爐，截至昨（31）日為止，目前僅有一家宏泰人壽淨值資產比未符合金管會最低3%標準，截至6月底為...

本土壽險業淨值比 國泰稱冠

壽險業今年上半年財報淨值資產比與資本適足率紛紛出爐，據各家公司申報資料顯示，第2季受到股、債市回溫，上半年淨值資產總額比...

日盛金24%股權 喊賣正大

日盛金大股東香港建群投資將出售持股24.09%，並與承接的買家卜蜂母公司正大集團向金管會送件申請；由於此案涉及產金分離問...

銀行非財務經營績效 扮要角

財經立法促進院院長黃達業表示，做銀行評比一開始都會採取財務經營績效作為評比的標準。財務經營績效主要是反映銀行過去的經營表...

買台股基金可抵稅 金管會：稅要審慎

投信投顧公會最近再度爭取推動台版個人投資儲蓄帳戶（ＴＩＳＡ），只要長期投資台股基金含ＥＴＦ，享有投資列舉扣除額，金管會主...

熱門新聞

日盛金出售案有譜了！傳兩大黑馬接手 金管會回應了

救命錢來了！中小型事業資金紓困、振興貸款即日申請

經濟部紓困3.0終於來了！9月1日起受理收件

台灣、全球、遠雄等五張保單 獲選最優終身醫療險

聯發科大方發放分紅獎金 金額創近四年同期新高

iPad觸控訂單 台廠統包

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。