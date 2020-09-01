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台股資金轉向傳產 越股連四漲

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導
圖為越南胡志明市夜景。 新華社
圖為越南胡志明市夜景。 新華社

美國圍堵華為政策持續發酵，台股上周面臨外資連續第七周淨流出，成為8月以來，新興亞股中，外資贖回最多的國家，共16.5億。上週漲幅相對出色的是越南股市，雖然外資小幅淨流出1.2億，但周漲幅高達2.8%，這已是連續第四周胡志明指數向上攻堅。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，雖然外資持續贖回，但根據央行近期公布的數據，國內的資金供給較去年同期5%以上，代表國內資金動能充沛。

周俊宏認為，近期台股將持續受到華為禁令影響，IC整體族群表現疲軟，拖累台股走勢，短期將呈現高檔盤整，但在資金供給持續增加下，台股仍舊存在兩點契機。

其一，由於新冠疫情有流感化跡象，社會看待新冠肺炎的心態正逐漸從，「消滅病毒」轉換成「與病毒共存」。隨者社會越來越熟悉新冠病毒，恐慌情緒大幅削減，預期消費動能將緩步復甦，盤面資金重心已悄悄轉向基期相對低的績優傳產，例如紡織、製鞋、汽車類股等，未來在資金追捧下，補漲空間可期。

其二，太陽能、風電產業可望再領風騷。這兩年由於政府力推綠能，擴大需求，相關類股股價蠢蠢欲動，進場布局的時機點已至。上述類股外，長期來說依舊看好遠端工作、Mini-LED等相關類股。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，8月30日是越南近一個月來首次「+0」，象徵越南7月底爆發的第二波疫情發展趨緩，也提供股市持續反彈的底氣。8月消費復甦動能在過去一個月政府積極防疫影響下，受到一定程度的拖累，但從上一波疫情結束後的經濟快速V型反彈來看，接下來經濟數據仍具期待之處。

台股 越南 外資

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