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富邦台灣永續發展高股息基金 規模逾60億元

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

台股在今年3月落底後，第二季以來反彈超過30%，吸引投資人對台股的關注，看好台股後市仍有表現機會下，也掀起台股基金募集潮，近期募集的富邦台灣永續發展高股息基金，在投資人認同永續投資及主動操作的概念下，於8/24以規模新台幣61.37億元成立，在投資人持續熱情支持下，統計至上周五(28日)，規模已來到新台幣68.82億元。

「富邦台灣永續發展高股息基金」是一檔由專業投資研究團隊主動操作的永續發展高股息基金，該基金是從永續發展相關概念之指數成分股，以及公司治理評鑑前50%企業、其他永續發展相關評鑑或報告書等標的中，進行選股，投資標的涵蓋大、中、小型股，有別於市場上其他高股息基金，此次成功募集，足見永續投資及主動操作成功吸引到投資人目光。

富邦投信投資處余美香資深副總表示，台股第三季進入獲利檢視期，由於需求面仍需時間提振、中美衝突升溫下導致5G建設遞延、供應鏈重整需要時間與廠商觀望心態提升下，預期整體獲利承壓的可能性增加，也因此預期台股指數進入盤整的可能性較大，此時選股重於選市，投資人選擇主動式基金投資台股更為有利。

余美香進一步指出，由於台灣疫情衝擊小，且為半導體等科技製造重鎮，是亞洲區中最安心且具有品質的製造基地；加上美中角力等因素，如中國產業去美化，或是美國抵制中企，例如華為封鎖令，已導致全球供應鏈發生轉變，訂單紛紛轉移至台灣，而預計此趨勢將延續數年，再搭上5G與AI等趨勢產業興起，台股產業機會已發生結構性的轉變，支持台股擁有嶄新的展望與格局。

至於第三季選股的方向，則是以能見度較高的族群為主，例如受惠WFH(在家工作)帶動的另類需求(如腳踏車、健身器材)以及Re-open概念(衣服、鞋子)，以及房市復甦概念(建材相關)，而PC需求也預期可延續至第三季，中長線看好族群以一線、二線晶圓代工、去美化相關IC設計為主，預期相關個股股價仍有表現機會。

台股指數 高股息 新台幣

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