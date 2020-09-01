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聯準會政策框架偏鴿 固定收益型ETF再吸金

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

聯準會宣布採取寬鬆的通膨目標政策框架，中美重申落實第一階段貿易協議內容，加上美國監管機構批准血漿療法消息，激勵市場信心大振，掩蓋刺激政策協商停滯，主要國家第二季GDP大幅衰退的負面影響，類股加速輪動，近週資金淨流入以固定收益型ETF為主，依據彭博資訊統計，截至2020/8/28過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金近週淨流入60.9億美元，其中主要流入美國股票型ETF，近週資金淨流入25.8億美元，其次流入全球及日本股票型ETF，近週資金分別淨流入25.5億、4.8億美元，新興市場股票型ETF近週資金淨流入2.1億美元，歐洲股票型ETF資金淨流入0.3億美元，而中國股票型ETF淨流出3.4億美元最多，亞太股票型ETF淨流出0.5億美元。

富蘭克林證券投顧分析，聯準會主席鮑爾宣布將貨幣政策框架改為平均通膨目標，意謂將維持長期低利率環境以提振經濟及就業，此舉可視為是聯準會政策的重大轉折，高盛證券預期九月利率會議將進一步調整前瞻指引及資產購買計畫，時點早於原先預期的十一月。

著眼全球央行為對抗疫情積極印鈔寬鬆，待經濟復甦，通膨壓力恐將跟著來臨，聯準會率先表態可容忍通膨超標，不利於中長期的固定收益資產，但對於具備穩定獲利成長的股票和具備抗通膨優勢的房市或黃金等實體資產帶來利多，從美股即將連五個月收紅且屢創歷史新高的強勢表現可見一斑。

著眼後疫情時代全球經濟及政策方向出現新的面貌，投資思維也需重新梳理，在長期低利率環境下，過去僅投資固定收益資產者可衡量個人的風險承受度，適度增持優質龍頭企業的股票來爭取獲利機會，並透過投資組合的多元配置分散風險。看好美國科技及生技醫療產業的長線成長趨勢，建議投資人無須預設高點，避免太早出場而錯失漲幅，已進場者可續抱並持續留意震盪買點加碼，美元弱勢環境下可搭配中國及亞洲股票型基金操作，穩健型投資人可採定期定額策略介入。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅指出，相較於許多產業因疫情受到不小衝擊，生技製藥產業相對具有韌性，而且，先前因疫情影響而被遞延的臨床試驗也正逐步恢復，融資活動在短暫停滯後今年夏季已恢復，預估併購活動可望在夏季逐步回溫，我們維持對生技產業中長期正向的看法不變，面對市場波動，持續留心產業評價面、企業管理階層的品質以及財務狀況。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德表示，儘管許多大型金礦商直接受益黃金價格上揚，但有許多指數成分外的小型金礦商持股同樣繳出亮眼表現，近期適度調節大型股的策略有不錯表現，目前聚焦單一礦派、開發階段的標的中小金礦商，下半年黃金均價約為1850美元，逐季墊高的價格持續有利礦商財報表現，此外，預期疫情的不確定性將推升市場波動，和各類資產低相關的黃金標的仍然具有相當吸引力

ETF 疫情 通膨

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