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南山人壽總資產緊追富邦人壽 雙登5兆元級壽險

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
南山人壽今日公布半年報數字，截至第2季止，合併資產總值逼近新台幣5兆元大關，較去年底成長3%，創下歷史新高。圖／聯合報系資料照片
南山人壽今日公布半年報數字，截至第2季止，合併資產總值逼近新台幣5兆元大關，較去年底成長3%，創下歷史新高。圖／聯合報系資料照片

南山人壽今（31）日公布經會計師核閱後半年報數字，其中合併資產總值逼近新台幣5兆元大關，達到4兆9741億元，緊追在富邦人壽的5兆980億元之後，二家差距僅約1,200億元左右，7月就有機會雙雙達到資產5兆元級以上的壽險公會，至於國泰人壽7兆元資產仍穩居國內壽險第一位。

南山人壽今日公布半年報數字，截至第2季止，合併資產總值逼近新台幣5兆元大關，較去年底成長3%，創下歷史新高；由於營運績效穩健與投資收入帶動，股東權益達4108億元，也較去年底成長12%。富邦人壽8月中旬也才宣布，合併總資產躍升突破5兆元大關、達5兆980億元，合併淨值則為4,263億元，雙創歷史新高，總資產規模也為 2009年富邦人壽與安泰人壽剛合併時約5倍。

此外，南山人壽公布2020年上半年稅後純益226億元，年增2%，每股盈餘為1.63元。主要因為新台幣持續升值，為因應匯率波動，6月南山人壽增提外匯價格變動準備金30億元。

在業績方面，截至第2季止，南山人壽合併總保費收入為2106億元，雖較去年同期下滑17%，但合併新契約保費收入仍逼近600億元，達598億元。南山人壽分析，主要是受到匯率優勢、投資氛圍轉向保守，同時，隨國內疫情趨緩，業務員接觸客戶機會增加等因素影響，帶動整體理財型商品、保障型商品和意外及健康險的新契約保費收入業績，其中，以美元利變壽商品貢獻幅度最大。

南山人壽

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