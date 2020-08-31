新台幣貶0.5分收29.526元 近半個月低點

外資今（31）日大賣台股、股價指數重挫逾百點，但外匯交易員觀察到，外資不但沒有明顯匯出，反倒還有部分資金逆勢匯入，加上出口商月底拋匯潮，新台幣盤中實質成交價不貶反升，終場在中央銀行尾盤調節下翻貶0.5分，收在29.526元，為近半個月低點，總成交量為13.47億美元。

展望9月匯市行情，匯銀主管認為，新台幣匯率很可能在29.2~29.6元的區間裡波動，且目前央行設下「牆中牆」兩道關卡，一是盤中實質交易價不能闖破29.3元，收盤價也會力守29.5元。

「美元太弱了，人民幣又這麼強勢，所以雖然台股大跌，外資也沒有明顯匯出」，匯銀主管說。

對於近期新台幣匯率表現超抗貶，匯銀主管分析，美國貨幣政策還是主因；美國聯準會（Fed）主席鮑爾表明，未來可能容許通膨率升得更高，意味低利率將延續至多年後。

回顧今日盤中，台股大跌137.4點，收12591.45點，外資賣超157.42億元；但匯銀主管說，即使外資大舉拋售台股，資金卻未在第一時間跑光，在外匯市場上，外資買賣兼而有之，再加上出口商積極拋匯，盤中實質匯價最高升抵29.325元，最多升值1.96角。

「美國長期低利率、人民幣又升值，在這樣的情境下，新台幣匯率欲貶不易」，匯銀主管說。除此之外，美國國會9月開議後，會不會再推出財政政策，也是國際金融市場關注的重頭戲。

匯銀主管分析，「美國長期低利率，如果再推財政政策，資金變得更氾濫，就得找去路，亞洲新興市場貨幣都會感受到熱錢來襲的威力。」

央行統計顯示，8月亞洲貨幣升貶互見，其中，日圓重貶1.29%為最弱勢貨幣，以收盤價而言，新台幣單月貶值0.08%。至於主要貿易對手國韓元，8月升值0.29%，星元升值0.71%，人民幣升勢最猛，強升1.84%。