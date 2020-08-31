周年慶新戶首刷禮比一比 這張卡送Airpods最吸睛

2020年週年慶旺季即將到來，11 張熱門現金回饋卡的新戶首刷禮比一比，這家最吸睛！花旗銀行推出快閃優惠，新戶刷滿10,000元，可以獲得價值5,290元的Apple Airpods第二代最吸引卡友目光，其他像是渣打銀、星展銀等也有500元不等的購物金優惠。

據Money101統計，2018年百貨週年慶消費行為問卷調查顯示，近八成民眾週年慶選擇現金回饋卡，實際現金回饋最直接，為爭搶「新戶」銀行今年大撒幣，各家無所不用其極推出各種新戶首刷禮優惠來吸引消費者辦卡，新戶首刷禮從過去常見的行李箱，500元購物金逐漸調高，甚至出現超過1,000元或是各種家電來吸引新戶辦卡。

Money101 總經理朱本傑表示，信用卡早已是非常成熟的金融商品，幾乎每人都有超過3張的信用卡，要消費者申辦新卡，勢必要給出更大的誘因。以花旗銀行為例，近期就祭出了新戶刷滿10,000元送 Apple AirPods 第二代，若以市值5,290元計算，消費10,000元，可以拿到52.9%回饋。花旗銀現金回饋PLUS卡，9月1日至9月7日間，透過 Money101 指定連結申辦花旗銀行現金回饋 PLUS 卡，核卡後 30 日內新增一般消費10,000元，新戶首刷禮可以拿到Apple AirPods第二代。

朱本傑表示， 想拿到新戶首刷禮要特別注意各家銀行對於新戶的認定，像是有的銀行認定是過去從沒有往來過或是未持有該行信用卡超過半年以上，此外，有些銀行新戶禮必須要在指定的日期內達成，有的是 30 天有的則是45天，同時，有的新戶禮銀行需要搭配綁定數位帳戶等條件，這些都是需要特別留意的部分。

渣打銀行、星展銀行推出新戶核卡30或45天內刷滿3,000元，可以獲得包含500元刷卡金或是行李箱等好禮多選一，今年改卡面的熱門卡片中國信託 LINE Pay 則是30天內刷滿888元，可以獲得LINE Points 500點等好禮三選一，首刷禮回饋率56.3%也相當不錯，聯邦銀行賴點卡則是30天內刷滿888元，可以獲得LINE Points 300點或是無線滑鼠。

而滙豐銀行現金回饋卡的首刷門檻也不高，這張卡的首刷門檻最低，任刷一筆不限金額就可以獲得100元刷卡金，搭配指定行動支付或是扣款，最優可以拿到500元首刷禮，此外9月4日至9月30日止，透過 Money101 通路申辦，還加碼GoShare 乘車金200元。

新戶首刷禮除了指定期限內刷滿指定額度可以獲得特定首刷禮之外，也有銀行推出加碼回饋做為首刷禮，像是富邦 J 卡就是核卡後30天內最高回饋可達10%，上限500元。