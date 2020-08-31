期貨鑽石獎出爐 元大投信五度獲肯定

期交所舉辦「期貨鑽石獎」獲獎名單揭曉，國內資產管理業龍頭元大投信，善用期貨特性領先開發多項創新金融商品，為投資人提供優質服務，引領業界發展，五度榮獲證券投資信託事業交易量鑽石獎肯定。

目前元大投信產品線涵蓋證信、期信基金，資產類別包含股票、債券、商品、外匯ETF，延伸至槓桿、反向產品，能提供投資人短期交易、資產配置、退休規劃等全方位投資解決方案，貢獻國內金融市場。

今年以來，新冠肺炎影響金融市場表現，市場上種類多元的ETF產品提供國人多空操作、避險、增益、短線投機或中長期投資機會，滿足投資人各式理財目標，反映元大投信「超前部署」各式金融工具與服務的前瞻性。

元大投信不論規模、受益人數都是業界領航者，為各大獎項常勝軍。由於累積多年的資產管理實力，曾獲邀擔任韓國、泰國、香港、馬來西亞、中國等地基金業者的ETF技術顧問。

元大投信未來順應三大投資理財領域新趨勢，進一步滿足市場需求，包括一是投資智能化：應用正在蓬勃發展的AI、FinTech技術，憑藉旗下主動、被動、量化各種基金元件，以及17項金融專利，產出更細膩多元的理財方案，朝向全新收益模式、營業模式發展。

其次，投資優質化：元大投信為國內投信最早發展ESG產品業者，鑑於各國對ESG法規的數量快速增加，機構法人日益重視，將持續深化相關產品並用於投資流程。

第三，投資趨勢化：看好個別新主題崛起潛力，走在業界尖端，發展相關產品來協助投資人納為資產配置元件。例如全球人口老化、5G產業、黃金等主題。