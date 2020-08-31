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台灣、全球、遠雄等五張保單 獲選最優終身醫療險

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

2020年上半年整體保費收入大減35%下，惟醫療險一枝獨秀，較去年同期成長11.1％，加上新冠肺炎疫情，亦加深民眾對醫療保險的重視度。「Smart智富保單評選」針對17家壽險公司推出的33張終身醫療險保單進行評選，經過3次深度討論與書面審核，最終挑出4家壽險公司、5張2020年最優終身醫療險。

終身醫療險是針對住院與手術提供保險理賠，而住院日額保險金能填補個人住院期間，非醫療的損失，例如無法上班的薪資損失、請看護的開銷與出院後的療養，這些都是實支實付型住院醫療險無法填補的費用。

2020Smart智富保單評選將入選的33張終身醫療險，區分為住院型、手術型與住院手術綜合型3大類，再依據住院日額保險金、住院前後門診療養金、出院療養金、住院手術定義、住院手術醫療保險金、門診手術理賠、身故是否返還保費及其他理賠項目等8項評選指標，選出4家保險公司的5張優選保單，分為別「台灣人壽健康100醫療終身健康保險」、「全球人壽加倍醫靠終身醫療健康保險」、「三商美邦人壽好漾手術醫療終身健康保險」、「遠雄人壽新溫馨終身醫療健康保險附約」以及「台灣人壽新LONG好康手術醫療終身健康保險附約」。 5張優選保單在保費與保障內容各有擅長之處，但主要都能提供保戶基本的住院或手術保障，且保費相對合理，可作為保戶為自己與家人規畫終身醫療保障時的首選。

金管會副主委許永欽今（31）日在頒獎典禮上表示，保險是相對複雜的商品，需要更多的解釋與說明，才能了解保障內容。在民眾對醫療險的需求日增之下，透過「Smart智富保單評選」，讓民眾增加對自身需求及醫療險的理解程度，同時也知曉聰明投保、慎選保障內容的原則，在眾多保單中，找出最符合自身需求的終身醫療險。

保單 壽險公司 金管會

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