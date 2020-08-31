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日盛金出售案有譜了！傳兩大黑馬接手 金管會回應了
日盛金（5820）大股東擬處分持股多年，今（31）日再度傳出新的接手者，外傳可能接手者包括中信金、泰國的卜蜂正大集團，金管會主委黃天牧今天下午表示，日盛金部分股東股權處理案目前正在金管會銀行局審查中。
黃天牧下午出席活動，會前受訪時對於外傳中信金將併購日盛金表示，日盛金某些股東的股權是有在談處理問題，目前還在處理中，還不便對外說明。
兩家金控併購是否會產生綜效？黃天牧說： 「你講的那家金控，我沒有說一定是這家金控，股權的轉換要符合金管會規定，還要金管會審查，我不合適先表示會不會過，而是要銀行局最後審查結果。」
對於非金融業承接？黃天牧表示，金控法都有相關規定，銀行局會審查。所以已送件？他點頭說，「我們在處理中。」
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