合庫人壽守護家庭照顧者 辦公益唱遊會

「守護PLUS夢想更踏實」2020台北公益演唱會由五位資深家庭照顧者組成的「守護者樂團」以《愛不孤單》溫暖開場，「守護者樂團」中的鼓手黃姊笑說從八年前就開始參加合庫人壽與家總辦的喘息活動，今年更是鼓足勇氣來當樂團鼓手，認真用力敲打自己的照顧人生，希望可以讓更多的家庭照顧者看到，照顧家人也可以追逐自己的夢想。

演唱會現場嘉賓雲集，衛生福利部長照司司長祝健芳親臨現場讚許守護者樂團在照顧之餘懷抱追夢的精神，鼓勵家庭照顧者加入家庭照顧者支持服務據點，且善用長照2.0的服務，讓夥伴與政府來共同扶持，走過難關。

家庭照顧者關懷總會理事長郭慈安也深感守護者樂團圓夢不易，分享長照專線鼓勵照顧者尋求資源協助，做個聰明照顧者。

合庫金控董事長雷仲達承諾做家庭照顧者的後盾，以長照種子行員推廣長照服務；而長期支持家庭照顧者的合庫人壽董事長杜振遠也表示，特別感謝合庫銀行、土地銀行、淡水一信及基隆二信等通路的支持，讓房貸壽險的捐款可以持續的幫助更多照顧家庭。

歌手黃品源、張秀卿、林曉培也帶來多首好歌，現場氣氛熱力十足。林曉培連續帶來經典歌曲《煩》、《心動》，勉勵照顧者在生活裡的諸多心煩中，也不要忘了懷抱希望。她也分享上一代的經驗，如果那個時候有接收更多的資訊，能更了解長照，就可以少吃點苦頭。

張秀卿則親切十足的與現場觀眾聊起家常，逗得觀眾笑聲連連。帶來新歌《阿喜》前，張秀卿分享自己從小就是家人開心果，因此希望在這個時刻能夠成為照顧者的後盾，為大家帶來歡笑。

黃品源也溫情對照顧者喊話，透過音樂抒發壓力，療癒自己是很必要的，提醒照顧者一定要適時的放鬆和休息。最後，黃品源帶著現場的觀眾合唱《小薇》，為演唱會畫下圓滿的句點。未來一個月，守護者樂團將會攜手賴銘偉、林曉培、張芸京、卓義峯、Spark皇毅多位歌手於全台六縣市進行巡演，讓守護家庭照顧者的歌聲深入更多地區。

台北公益唱遊會完美落幕，接下來「守護者樂團」將在9月於北北基、苗栗、台中、高雄等地與賴銘偉、林曉培、張芸京、卓義峯、Spark皇毅多位歌手巡迴演出，傳達身為家庭照顧者，仍可透過善用長照資源勇敢追夢，透過自身的經歷，鼓勵所有的家庭照顧者不要放棄，除了照顧家人之外，更要懂得照顧自己。