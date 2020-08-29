兆豐銀主辦京元電120億元聯貸 銀行超額兩倍認貸

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導

兆豐銀行主辦京元電子（2449）120億元5年期聯貸案，完成簽約，聯貸資金主要用於供京元電子償還既有金融負債及充實中期營運週轉所需。兆豐銀指出，該聯貸案原預定籌募金額為100億元，因銀行團參貸踴躍，於不到兩個月期間即籌組完成並簽約，銀行團原擬參貸金額達200億元，超額認貸200%，最終以120億元結案，授信期限5年期得展延三年。

京元電聯貸案由兆豐銀擔任統籌主辦暨額度管理銀行，台北富邦銀行擔任擔保品管理銀行，另有11家銀行共同參貸，包括台灣銀行、華南銀行、一銀、台企銀、玉山銀、上海商銀、永豐銀、遠東銀、新光銀、台新銀與全國農業金庫等。

兆豐銀指出，京元電子為全球IC專業封測領導廠商，也是全球最大影像感測器測試廠之一，主要客戶多為國內外IC設計、IDM及晶圓代工大廠，今年上半年營業收入較2019年同期大幅成長近三成，達146.6億元，各項獲利指標持續優化，稅前盈餘26.2億元，整體財務體質穩健。

兆豐銀行 京元電 聯貸案

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