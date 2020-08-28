中壽獲金管會核准 8月增提20億元外匯準備金

壽險業者趁現金股利收入入帳時，順勢提存外匯價格變動準備金，中國人壽（2823）今（28）日晚間輸入公開資訊觀測站公告，已取得金管會核准於8月增提外匯價格變動準備金20億元，壽險業動用外匯價格準備金，可以緩和匯兌成本對於獲利的衝擊，趁獲利不錯時機，增提準備金，等於充實資金池，以備不時之需。

繼新壽、國壽分別獲金管會核准增提40億元及10億元外匯準備金後，中壽也宣布獲金管會核准增提外匯準備金20億元。因為增提外匯準備金會影響當月的獲利數字減少，不少壽險公司都是利用7、8月現金股利入帳高峰時順勢提存外匯價格變動準備金。

中壽今年上半年稅後純益80.03億元，創下歷史同期新高，商品策略轉向銷售較高利潤的外幣保單，因此6月外幣初年度保費占比大幅提高至80%以上，外幣保單的匯率風險由保戶自負。7月單月獲利再貢獻39億元，累計前7月稅後純益約116億元，每股盈餘已達2.6元。

中壽截至今年6月底，總資產規模也成長至2兆700億元，淨值資產比達7%以上，中壽表示，該公司長期以推動較高利潤的分期繳商品為策略，因此即使遭遇疫情干擾，上半年度整體分期繳總保費仍較去年同期成長，未來將可持續推升公司的長期價值。