合庫銀行創新e化 推行動投保服務

合庫銀行領先公股銀行將於8月28日正式推出「行動投保系統」，首先上架合庫人壽保單，提供客戶透過觸控面板填寫要保書與簽名，即可輕鬆完成投保，將以往繁瑣費時的投保流程，轉化為數位自動化的便捷服務。

有鑑於現行民眾投保時需準備許多紙本文件，填寫要保書相當耗時，且常因填寫內容缺漏、保費金額計算錯誤、填錯文件版本等情形，導致保險公司發照會確認而延遲核保時程，影響保戶權益。合作金庫銀行瞭解客戶的不便與需求，規劃出智能數位的解決方案，其行動投保系統具有保費自動計算、漏勾漏填項目檢核、待簽名表單自動產出等功能。為加速資料填寫步驟，系統對於合庫既有客戶可一鍵帶出其留存在銀行的個人基本資訊，不須費時重複輸入，更可降低填寫錯誤的機率，讓客戶投保流程更加完整與順暢。

該行推動環境永續，將要保文件無紙化，客戶可使用保險業務行員配備之iPad，及分行電腦搭配觸控手寫板，在裝置上書寫電子要保書與簽名，投保時應提供如財力證明或體檢報告等資料，免影印改採掃瞄或拍照方式上傳至保險公司，各保單中數十頁的條款則以QR CODE供保戶透過手機、平板等裝置掃描檢視內容，對於投保後續保單審核與簽署作業也同步e化，保險代理人採線上電子簽署方式以提昇效率。

合庫銀行董事長雷仲達非常重視創新金融服務，積極帶領各項業務導入數位金融科技領域，並強調以客戶感受與數位體驗出發，期待客戶在專業保險業務行員的協助下，享受數位化所帶來的便利性及高效性，創造優化數位投保流程、提升客戶滿意體驗，及落實環境永續經營等三贏局面。