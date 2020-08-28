國泰金發行211億元公司債 最高利率十年期0.7%

著眼台債利率位處低檔，金控積極發債增加資金融通管道。國泰金控（2882）今（28）日輸入公開資訊觀測站公告，擬發行甲、乙、丙及丁四種不同年期與利率的主順位無擔保普通公司債，總募集總金額共計211億元，利率最高為十年期0.7%，由旗下國泰證券負責公開承銷。

國泰金今年3月底董事會召開授權董事長蔡宏圖依市場狀況、實際需求，發行上限300億元的主順位公司債，於一年內擇機一次或分次發行。當時國泰金表示，金控並不缺錢，發行公司債主要著眼目前算是不錯的發債時機，增加資金融通管道。當時決議發300億元是先取得發債額度，未來再視市況決定發行時機，如果利率不錯就多發一些，利率偏高，也不一定會把額度發完。

國泰金今日再度輸入觀測站補充公告發行條件，沒有把300億元上限一次發完，最後決定分成甲、乙、丙、丁不同年期不同利率的四券各別發行，每張面額為100萬元，總金額為211億元。

發行條件方面，甲券為五年期，發行金額為24億元；乙券為六年期發行金額為78億元，利率分別為固定年利率0.61%與0.64%。

此外也發行丙券七年期與丁券十年期公司債，年期較長利率稍高一些，發行金額分別是25億元及84億元，固定利率為0.66%與0.70%。四券均委託國泰證券承銷商對外公開承銷，受託人及代理還本息的金融機構是兆豐國際商業銀行信託處。募得價款之用途及運用計畫為充實營運資金或償還借款。

除了國泰金以外，今年上半年包括富邦金也經董事會通過400億元的公司債發行額度，以及兆豐金控睽違12年後首度決議發行無擔保普通公司債100億元，趁低利籌集資金，調整長、短期資金調度與減少利息支出。券商專家表示，有別於可提升資本適足率的次順位債，金控發行主順位債，目的通常為吸納資金，以因應未來業務發展需求。券商主管說，著眼國內債券利率位處低檔，大型金控樂於發債、以鎖住中長期資金成本，財務操作也更具彈性。