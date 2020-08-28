外資未全歸隊 新台幣貶1.1分收29.521元
新台幣今（28）日收在29.521元，貶值1.1分、貶值幅度0.04％，台北外匯經紀公司成交量6.95億美元。8月新台幣貶值1.9分、貶值幅度0.06％。
新台幣今日上午最高升值到29.34元、升值1.7角，下午三點半後央行照例進場調節，收斂新台幣今日全日漲幅，新台幣由漲翻貶，最終以貶值1.1分收在29.521元。
美國聯準會（Fed）最新發言維持寬鬆政策，但出口商月底拋匯力道抵銷相關效應，新台幣今日開盤後就強勁升值，但下午國際金融市場傳出日本首相安倍將辭職，衝擊日股震盪，另9月的金融市場投下一枚不確定性震撼彈。
匯銀主管認為，9月新台幣走向仍必須觀察外資態度，台灣與美國關係逐步靠攏，但與大陸關係逐步僵化，令亞太區域的不穩定氣息濃厚，
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言