快訊

釋憲！大法官逐一點出黨產條例合憲之處 國民黨慘遭輾壓

舊疾復發 安倍晉三宣布請辭首相！

外資未全歸隊 新台幣貶1.1分收29.521元

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

新台幣今（28）日收在29.521元，貶值1.1分、貶值幅度0.04％，台北外匯經紀公司成交量6.95億美元。8月新台幣貶值1.9分、貶值幅度0.06％。

新台幣今日上午最高升值到29.34元、升值1.7角，下午三點半後央行照例進場調節，收斂新台幣今日全日漲幅，新台幣由漲翻貶，最終以貶值1.1分收在29.521元。

美國聯準會（Fed）最新發言維持寬鬆政策，但出口商月底拋匯力道抵銷相關效應，新台幣今日開盤後就強勁升值，但下午國際金融市場傳出日本首相安倍將辭職，衝擊日股震盪，另9月的金融市場投下一枚不確定性震撼彈。

匯銀主管認為，9月新台幣走向仍必須觀察外資態度，台灣與美國關係逐步靠攏，但與大陸關係逐步僵化，令亞太區域的不穩定氣息濃厚，

新台幣 美國聯準會

延伸閱讀

日相安倍正式請辭 日圓漲勢擴大

日相安倍接班人 石破茂呼聲高但視自民黨內運作

安倍晉三辭首相 避免健康惡化影響國政

安倍擬辭日相 振興經濟獲肯定無緣修憲心願

相關新聞

中信銀閱讀全壘打獲磐石獎

「閱讀X棒球」文武結盟獲好評。中國信託商業銀行「閱讀全壘打　夢想象前行」活動跨界推展閱讀的創新模式，本（8）月榮獲教育部...

國泰金創新 秀出成果

國泰金控金融創新實驗室昨（27日）發表首次導入全球創新的驗證成果，其中有六例完成度逾七成，國泰金資深副總經理孫至德證實，...

央行金檢外銀 抓出缺失

央行為抓國際糧商炒匯，日前突襲金檢六家外商銀行。根據外媒昨（27）日報導，中央銀行金檢六大外商銀行報告出爐，已經正式發文...

重大建設信保基金 邁大步

由國發會主導的國家級重大建設信保基金正籌組當中，消息人士指出，籌組規模達百億元，資金分配有新進展，國發基金仍提供六成資金...

重大建設信保基金 銀行：有助分擔授信風險

國家級重大建設信保基金將上路，銀行業者樂觀其成，將有助於分擔重大建設融資的授信風險，也可作為放款參考依據，但離岸風電等融...

7月退票率 探19年新低

中央銀行昨（27）日公布，因大戶退票金額減少，7月存款不足退票金額為32億元，占票據交換金額比率為0.25％，較6月減少...

蘇揆：不會把彰銀落到台新手上

彰化銀行官民股經營權之爭纏鬥十五年，行政院長蘇貞昌昨說，不會把彰銀落到台新手上是唯一原則，希望財政部好好做，也不要讓台新...

壽險業避險見效 降低匯損衝擊

新台幣強勢，壽險業匯兌成本再創新高紀錄。金管會昨（27）日公布，今年前七月新台幣約升值2%，壽險業海外投資若完全不避險，...

壽險持有台股市值1.7兆 創歷史新高

台股飆漲，壽險業身家跟著水漲船高。金管會保險局昨（27）日公布最新統計，壽險業7月底持有國內股票市值達新台幣1兆7,60...

建立金融科技證照制度 培養專才

金管會將建立金融科技證照制度，未來金融機構要申請相關業務時，必須有一定比率人員具有金融科技證照，藉以鼓勵業者培養金融科技...

金管會籌組FinTech國際隊

金管會昨（27）日公布金融科技發展路徑圖，將籌組金融科技國際隊，甄選有潛力的金融機構、金融科技業者組成國際隊，政府將協助...

金控拚新創 AI揪保戶疾病

除國內發展金融科技創新，國內金控也積極向海外新創公司尋求合作，例如藉由ＡＩ判斷民眾在核保前是否有潛在疾病等。

熱門新聞

單片口罩、熔噴布徵收價調漲 10月起通路口罩恐漲價

半導體庫存風險大！外資開出台積電降評第一槍

業者：政府徵用熔噴布、單片口罩價格漲

獨家／聯發科證實 已向美方申請繼續供貨華為

長輩酸「台積電只代工不創品牌」 內行點甩開三星關鍵

丹麥風電商遭爆欠款上億？CIP：雙方歧見 已進入仲裁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。