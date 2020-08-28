外資未全歸隊 新台幣貶1.1分收29.521元

新台幣今（28）日收在29.521元，貶值1.1分、貶值幅度0.04％，台北外匯經紀公司成交量6.95億美元。8月新台幣貶值1.9分、貶值幅度0.06％。

新台幣今日上午最高升值到29.34元、升值1.7角，下午三點半後央行照例進場調節，收斂新台幣今日全日漲幅，新台幣由漲翻貶，最終以貶值1.1分收在29.521元。

美國聯準會（Fed）最新發言維持寬鬆政策，但出口商月底拋匯力道抵銷相關效應，新台幣今日開盤後就強勁升值，但下午國際金融市場傳出日本首相安倍將辭職，衝擊日股震盪，另9月的金融市場投下一枚不確定性震撼彈。

匯銀主管認為，9月新台幣走向仍必須觀察外資態度，台灣與美國關係逐步靠攏，但與大陸關係逐步僵化，令亞太區域的不穩定氣息濃厚，