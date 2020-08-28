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高齡又少子 北富銀三年來安養信託資產平均年成長88%

經濟日報 / 記者葉憶如 ／台北即時報導

台灣邁入高齡少子化社會，退休議題不容忽視，看好安養信託市場的需求動能，北富銀2019年率先進行組織升級，擴增資產配置團隊，據統計，2016年底至2019年底，北富銀安養信託三年來資產成長了263%，平均年成長88%。

北富銀看好安養信託市場，化被動為主動，亦整合稅務專家、會計師、具CFP(Certified Financial Planner)證照的投資理財顧問，在提供客戶安養信託服務的同時，主動給予更全方位的資產配置規劃，大幅提升信託業務的附加價值。

北富銀指出，曾有60多歲的單身獨居女士，意識到體能逐日衰退，擔心晚年若失能，不知如何託付資產，因此至分行諮詢，經北富銀給予建議後，該女士已透過信託事先準備未來就醫、入住安養機構、請看護等資金，以保有自在晚年；此外，也曾發生過身心障礙客戶的名下資產，疑似遭有心人士覬覦，分行即時與客戶的兄長聯繫、建議成立信託專戶，目前這位客戶也已加入信託行列，由兩位哥哥擔任信託監察人，共同守護弟弟的養老金

北富銀表示，安養信託具多元幣別、彈性規劃二大特色。客戶可選擇交付新台幣或外幣資產做信託，大幅提升資產運用的靈活度，滿足信託資產穩定增值之期待；在信託架構上，可依客戶需求量身訂做專屬信託契約，設定信託利益的分配模式、分配時間與金額，確保達到資產信託目的。若客戶想將資產傳承子孫，可透過「資產傳承信託」規劃子孫使用財產的時機與條件，再也不用為太早取得、揮霍財產而煩心。

為幫助更多銀髮族守富終老，北富銀結合全台127家分行的在地影響力，與各區域醫療養護機構洽談合作，共同推廣安養信託；也舉辦多場生活化的信託說明會，藉由輕鬆的互動、深入淺出的案例分享，讓更廣大的客戶理解信託的用途與優勢，並安排專人諮詢、客製信託規劃，為社會共好多盡一份心力。北富銀表示，秉持「361度的服務，多一度心的溫度」主動關懷客戶，輔以大數據分析快速找出潛在客群，及早提醒做好資產信託規劃，以保障家人或自己的高齡生活。

北富銀 養老金 新台幣

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