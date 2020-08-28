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你的「它」變了？ 記得告訴保險公司

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

通常投保完，再次和保險公司聯絡時，很可能已經是有理賠需求的時候。保險專家表示，如果基本資料有變更，只有保戶自己最清楚，若保險期間有換工作、聯絡方式或受益人等情況，都應主動、即時通知保險公司並辦理契約變更，才能維護自身權益。

無論是變更「職業/職務」，轉換跑道或現有工作內容異動都要通知； 由於「意外險」的保險事故就是意外，被保險人的工作危險性是保險公司承保與否及計算保費的關鍵依據。若民眾投保後，全職或兼職工作有換產業（變更「職業」），或現職公司工作內容有異動（變更「職務」）等情況，且明顯影響到工作危險性 ，都應即時通知保險公司。

舉例而言，小王去年為自己投保意外險時，職務是行政人員，但一年後小王辭掉工作，改做美食外送員，每天都騎機車在外面跑，新工作危險性較投保時的內勤工作高。

第一金人壽總經理林元輝說明，如果投保意外險後，有換職業或職務的情況，可能會影響保費及後續理賠，所以建議民眾如果有換工作，可以先通知保險公司，再由保險公司判斷是否需提出變更申請。

此外，變更「聯絡方式」，受益人聯絡方式填寫「同要保人」則是一般人容易忘記更新的；如果受益人資料不完整或未更新，可能影響到保險金領取。

林元輝舉例，小明爸爸投保終身壽險並以自己為要保人及被保險人、小明為受益人。由於投保時小明年紀還小，受益人聯絡方式勾選「同要保人」，等於要保書只有留下小明爸爸的聯絡方式。多年後，小明爸爸已更換地址及手機號碼，小明上大學也搬出去住了，假設發生保險事故，因為要保人及受益人之聯絡方式皆已不適用，就會出現保險公司聯絡不到受益人的窘境，而小明如果沒有主動聯絡保險公司，理賠保險金可能就會找不到受益人。

投保時，常見的受益人填法為「法定繼承人」，第一金人壽表示，如果要將身故保險金留給特定對象，建議直接指定受益人。林元輝舉例，小李父母很早就去世了，小李由姑姑扶養長大，小李出社會後投保第一張壽險保單，小李想將身故保險金留給姑姑，所以受益人欄位直接填寫姑姑的名字。

只要保險事故還沒發生，在被保險人也簽名同意的情況下，要保人隨時可以申請變更受益人，第一金人壽建議保戶在不同人生階段，重新評估是否需變更或新增受益人。回到剛剛的例子，假設小李結婚了，壽險保單受益人想增加老婆小美，由於受益人不只一位，小李可以利用「順位」或「比例」的方式預先分配，例如姑姑50%、小美50%，以避免日後糾紛。

為了保障保戶權益，上述的變更多需以書面向保險公司提出申請，或輔以相關證明文件，保戶如欲辦理變更，不妨逕上保險公司官網或致電免費服務專線，都能獲得快速完整的資訊。

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