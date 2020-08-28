證交所攜手高盛引資 外資回響熱

證交所攜手高盛證券共同舉辦「Taiwan Virtual Corporate Day 2020」線上台灣投資說明會，28日已圓滿落幕。為期四天的說明會，吸引160位亞洲和歐美地區機構投資人，29家國內上市櫃公司參與，辦理93場會談，回響相當熱烈。

證交所會中向國際投資人介紹台灣資本市場特色與競爭力，台灣市場在新冠肺炎影響下展現強韌體質，上市公司的基本面良好，營運有彈性、公司治理卓越並持續配發穩定股股息。台灣政府迅速反應，防堵疫情蔓延，加上各企業適時緊急應變，均共同維持台灣總體經濟的穩定。

證交所在專題演講中，進一步介紹台灣公司治理發展，金管會日前頒布「公司治理3.0-永續發展藍圖」，將持續引導國內企業落實各治理規範，提高台股市場透明度及可信度，期望吸引更多國際投資人參與市場。

機構投資人對台灣IPO市場表現有殷切需求，證交所同步說明台灣市場機制，有效吸引外國公司返台掛牌。

本次公司專題演講影片放置於證交所Webpro 3.0影音傳播網，開放投資人觀賞。有興趣可洽「Webpro 3.0影音傳播網＞隨選影片＞投資臺灣InvestTW＞TwCorpDay」路徑或點擊觀賞：https://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/117/?categoryId=162