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亞太電信攜手TBCASoft 建置區塊鏈跨境支付完整系統

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

5G、區塊鏈、物聯網、AI等數位經濟新技術方興未艾，帶來多元商機，亞太電信（3682）瞄準區塊鏈市場，推動智慧生活，繼今年2月率先完成跨電信商支付系統(Cross-Carrier Payment System, 以下簡稱HIVEXTM)」的技術測試，今（28）日正式宣布與日本行動支付廠商及旗下特約店完成HIVEX平台付款測試，成為國內首家與TBCASoft (美商鏈通科技)完成商轉前最後一哩功能測試的電信運營商，成功建置區塊鏈跨境支付之完整系統，待日本出入境限制解除，即可開放用戶至日本特約商店使用GtPay消費。

另外，亞太電信積極與國內外業者合作，運用嶄新技術，推動無現金支付，提升民眾生活的便利性，本服務亦榮獲經濟部中小企業處「擴大行動支付普及應用服務」補助計畫支持，獲得政府肯定。

TBCASoft為全球電信運營商打造高性能與安全的跨運營商區塊鏈平台和加值服務，目前正與亞洲•矽谷執行中心洽談協助政府推動亞矽計畫的可行性，同時也歡迎與各國政府單位在金融創新領域進行多方合作。

傳統跨境支付面臨高昂手續費、交易過程繁瑣、收款時間漫長等問題，隨著互聯網興起，區塊鏈+跨境支付功能，運用其「去中介」特性，有效提升跨境交易效率、降低成本並減少多餘手續費用，加速無現金支付社會來臨。

據資策會「2020 上半年行動支付大調查」指出，台灣消費者首選行動支付的比例（35.3%），已首度超越實體信用／金融卡（33.9%），使用行動支付習慣大躍進，且日本已連續4年成為國人最愛造訪的國家，亞太電信鎖定國人旅遊熱點，選定日本為布局區塊鏈+跨境支付服務的起點，初期合作特約商店超過百萬家，集中於東京、大阪等國人常去地區，未來亞太電信用戶出國前往指定合作商家，即可透過跨境支付服務，免換現金、免持信用卡，使用 GtPay掃描QR Code即可直接在海外消費，並以亞太電信帳單付款，方便又安全，消費者不用再兌換外幣、支付兌換外幣和海外信用卡交易的手續費，同時還可降低外匯匯率波動相關的風險。讓消費者享有方便又安全的服務體驗。

區塊鏈 亞太電信 行動支付

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