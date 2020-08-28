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中信銀閱讀全壘打獲磐石獎

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導
中信銀行「閱讀全壘打 夢想象前行」跨界推展閱讀的創新模式，榮獲教育部「2020閱讀磐石獎－閱讀推手團體組」的肯定，今年由中信兄弟球星吳東融（右）與林書逸攜手擔任2020閱讀全壘打活動宣傳大使。中信銀行/提供
中信銀行「閱讀全壘打 夢想象前行」跨界推展閱讀的創新模式，榮獲教育部「2020閱讀磐石獎－閱讀推手團體組」的肯定，今年由中信兄弟球星吳東融（右）與林書逸攜手擔任2020閱讀全壘打活動宣傳大使。中信銀行/提供

閱讀X棒球」文武結盟獲好評。中國信託商業銀行「閱讀全壘打　夢想象前行」活動跨界推展閱讀的創新模式，本（8）月榮獲教育部「2020閱讀磐石獎－閱讀推手團體組」肯定，成為今年唯一獲獎的民間企業，亦是首家獲獎的金融業；「閱讀全壘打」同時入圍國家圖書館「全民最愛閱讀活動票選Top5」活動的候選名單。

「閱讀全壘打」活動推展五年有成，今年將送出逾萬張中信兄弟棒球隊主場球票，讓更多球迷體驗閱讀樂趣。

「2020閱讀全壘打　夢想象前行」活動結合苗栗、台中、彰化、南投等縣市、30所公共圖書館和行動故事車參與，活動開跑三周已兌換出逾6,000張中信兄弟主場賽事門票。民眾只要到合作的圖書館借閱三本書並摘錄書中佳句，即可兌換中信兄弟主場內野票券，免費到台中洲際棒球場看球，活動至今年9月30日截止，歡迎民眾踴躍參加。

中國信託銀行2016年起攜手國立公共資訊圖書館及中信兄弟舉辦「閱讀全壘打」活動，每年規劃各式主題推廣閱讀和棒球，期盼孩子透過閱讀增長見識、從棒球學習積極態度，並邀請中信兄弟球星代言，以公益大使身份分享自身閱讀經驗、為學童導讀繪本，號召親子共讀，鼓勵父母用另類方式創造美好的親子共處時光。

教育部「閱讀磐石獎」被視為教育界的金馬獎，是目前台灣國中、小在閱讀推動成果評比最重要的獎項，今年「2020閱讀磐石獎－閱讀推手團體組」共有24個機關團體獲獎，中信銀行是唯一獲獎肯定的民間企業。

「閱讀全壘打」活動推展五年以來，為民眾創造了許多美好回憶。有民眾去年第一次參加活動時，特地從台北衝到竹南換球票，今年原以為因疫情而暫停活動，沒料到持續舉辦，又從中壢衝到後龍拿票，並表示明年還會繼續參與。還有民眾帶著侄子們開心拿著門票兌換券前往球場為中信兄弟加油。

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