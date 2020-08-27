快訊

單片口罩、熔噴布徵收價調漲 10月起通路口罩恐漲價

獨／交大、陽明新學期強制遠距課2周 最快明年元旦放寒假

壽險業7月底持有台股市值 再寫歷史新高

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

台股7月加權指數飆漲千點，壽險業身家也跟著水漲船高。據保險局今（27）日最新統計，壽險業7月底持有國內股票市值達新台幣1兆7,606億元，創下歷史新高紀錄，單月大增829億元，是繼今年4月後單月第二高數字，但持有部位市值增幅4.9%，顯然不如大盤同期，顯著壽險業者7月仍趁機逢高出脫實現獲利、入袋為安。

台股7月加權指數從1萬1,621點一路上漲，月底收在1萬2,664點，上漲1,043點，單月漲幅將近9%，但壽險業持股市值僅增加不到台股漲幅一半，顯然仍有不少公司藉高點減碼台股，業界評估金額大約在600~700億元左右，只是手上股價隨著台股上攻市值也跟著攀升。

上一次壽險公司持有台股市值的高點是2019年7月底，當時持有新台幣部位為1兆6,773億元，占其可運用資金的6.53％，據保險局公布，截至今年7月底為止，壽險業投資台股部位市值仍有1兆7,606億元，占壽險業資金的6.31％，等於幾乎又回到原點。

壽險業自2008年金融海嘯後，對台股投資比重就很少超過8%，近年來壽險業布局台股比重最高是在2018年7月的7.14%，等於領完現金股利後就開始調節台股，今年8月壽險業對台股部位，是否會出現顯著下滑，備受市場關注。

隨著台股飆漲9%，壽險業手上台股部位市值創下歷史新高，單月增加829億元，是4月增加1,337億元之後單月增加次高紀錄。不過因為業界6月開始已趁勢逢高減碼，讓現金部位大增，無論是國內現金或是國外現金都較上月增加24~25%，合計增加3,046億元。

此外受到新台幣今年來升值2%，匯兌風險依舊不低，7月壽險業國外投資部位減少2,780億元，占整體投資金額比重仍有66.02%。

至於沒有外幣匯兌風險的國內債券ETF則單月加碼1,191億元，增幅比台股多一倍，法人向金管會建議鬆綁債券ETF集中度限制，亦有利壽險業資金轉入債券ETF以去化資金。

壽險業 台股

延伸閱讀

新台幣強勢 壽險業前七月匯兌成本再創高

台股收跌35.98點 三大法人賣超80.99億

三大法人賣超台股80.99億元

台股震盪翻黑 終場跌35點收12,797

相關新聞

蘇揆談彰銀案引遐想 消息人士：雙方已有接觸

關於彰銀案，行政院長蘇貞昌今（27）日首度表態，「不會把彰銀落在台新手上，也希望財政部好好的做，不要讓台新金吃虧，大家好...

蘇貞昌：自己只有一個原則 不會把彰銀落到台新手上

彰化銀行經營權之爭，台新金日前更一審再勝財政部。不過行政院長蘇貞昌今表示，自己只有一個原則，就是不會把彰銀落到台新手上。

國壽引進韓國新創 核保擬率先導入AI肺部檢測

國泰金（2882）金融創新實驗室今發表導入全球創新的驗證成果，其中有六例完成度逾七成，其中國泰金子公司泰人壽目前在核保流...

為何油價漲元大原油正2卻跌？元大投信三回應

元大S&P原油正2（00672L）10月起恢復適用期信ETF下市清算規定，迄今雖已距3月油價大幅波動，該ETF獲得豁免及...

兒童專屬保險升級 家長居家照顧也有補償

夏、秋季節為流感、腸病毒，以及登革熱等傳染病流行高峰期，面臨即將到來的開學季，孩童在外時間增加，尤其學齡期兒童大多活潑好...

兒童骨折未住院 富邦產兒童傷害險增加定額給付

為讓孩子有更完整的保障，富邦產險為兒童量身打造專屬保單，推出「新十全兒童照護升級版」專案，特別將法定傳染病納入保障範圍，...

壽險公會四面出擊 要讓台灣社會更好

中華民國人壽保險商業同業公會（簡稱壽險公會）昨（26）日舉辦第八屆第二次會員大會，理事長黃調貴致詞時特別談到，整體壽險業...

新台幣早盤大漲1.75角 觸及29.340元

新台幣今（27）日早盤以29.510元兌1美元，升值0.5分開出。

臺企銀兆元振興融資方案 已助2,861企業取得額度

臺灣企銀配合政府政策宣示六大核心產業發展、國際鏈結佈局及扶持企業創新與升級轉型，今年下半年推出兆元振興融資方案貸款，並舉...

集保結算所 推出多元ESG資訊服務

ESG責任投資已成為全球投資顯學，順應此一趨勢，集保結算所宣布，已與全球4大ESG研究機構：富時羅素（FTSE Russ...

元大證券 勇奪《今周刊》最佳財富管理券商第一名

元大證券身為證券業財富管理龍頭，努力耕耘財富管理市場，全方位財富管理實力深獲各界好評。於今(2020)年《今周刊》舉辦的...

別把保單當塑膠！弄懂6個關鍵數字 破解盲區

台灣壽險滲透度達17.48%，代表台灣人所繳納的保費對國內生產毛額（GDP）貢獻度，已連12年居全球最高，儘管民眾對保險特別青睞，仍有許多人並未認識保險的本質在於「轉嫁風險」，存在許多保險「盲區」。

熱門新聞

不只台積電護國效應 謝金河指它是下半年經濟表現關鍵

混亂求生！華為催貨半夜急叩台鏈 連半成品都不放過

武漢弘芯爆資金危機 帆宣：與客戶溝通中

房地合一稅成本認列 兩模式

友達：忙著向供應商追料

為何油價漲元大原油正2卻跌？元大投信三回應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。