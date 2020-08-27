壽險業7月底持有台股市值 再寫歷史新高

台股7月加權指數飆漲千點，壽險業身家也跟著水漲船高。據保險局今（27）日最新統計，壽險業7月底持有國內股票市值達新台幣1兆7,606億元，創下歷史新高紀錄，單月大增829億元，是繼今年4月後單月第二高數字，但持有部位市值增幅4.9%，顯然不如大盤同期，顯著壽險業者7月仍趁機逢高出脫實現獲利、入袋為安。

台股7月加權指數從1萬1,621點一路上漲，月底收在1萬2,664點，上漲1,043點，單月漲幅將近9%，但壽險業持股市值僅增加不到台股漲幅一半，顯然仍有不少公司藉高點減碼台股，業界評估金額大約在600~700億元左右，只是手上股價隨著台股上攻市值也跟著攀升。

上一次壽險公司持有台股市值的高點是2019年7月底，當時持有新台幣部位為1兆6,773億元，占其可運用資金的6.53％，據保險局公布，截至今年7月底為止，壽險業投資台股部位市值仍有1兆7,606億元，占壽險業資金的6.31％，等於幾乎又回到原點。

壽險業自2008年金融海嘯後，對台股投資比重就很少超過8%，近年來壽險業布局台股比重最高是在2018年7月的7.14%，等於領完現金股利後就開始調節台股，今年8月壽險業對台股部位，是否會出現顯著下滑，備受市場關注。

隨著台股飆漲9%，壽險業手上台股部位市值創下歷史新高，單月增加829億元，是4月增加1,337億元之後單月增加次高紀錄。不過因為業界6月開始已趁勢逢高減碼，讓現金部位大增，無論是國內現金或是國外現金都較上月增加24~25%，合計增加3,046億元。

此外受到新台幣今年來升值2%，匯兌風險依舊不低，7月壽險業國外投資部位減少2,780億元，占整體投資金額比重仍有66.02%。

至於沒有外幣匯兌風險的國內債券ETF則單月加碼1,191億元，增幅比台股多一倍，法人向金管會建議鬆綁債券ETF集中度限制，亦有利壽險業資金轉入債券ETF以去化資金。