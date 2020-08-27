金管會公布金融科技發展路徑圖 邀業者組國際隊

金管會今（27）日公布金融科技發展路徑圖，將籌組金融科技國際隊，甄選有潛力的金融機構、金融科技業者組成國際隊，政府將協助到海外拓展市場，優先鎖定英國、波蘭、美、法、星、香港及菲律賓等新南向國家。

金管會主委黃天牧今天親自主持記者會，公布金融科技發展路徑圖，將以三年時間推動60項措施，希望形塑友善的金融科技生態系，並提升金融服務效率。

60項措施中較重要的內容，包括將甄選金融科技國際隊，金管會綜規處副處長胡則華表示，希望尋找有潛力的金融機構、金融科技業者，協助拓展國外市場；國際隊成員以國內業者為主，未來也可以跟其他國際團隊合作。

至於國際隊成員甄選標準，除符合創新性外，也會看有無市場性。

國際隊未來拓展的海外市場，會優先選擇跟金管會或金融科技創新園區簽合作備忘錄的國家，黃天牧說，例如英國、波蘭、美國、法國、新加坡、香港、菲律賓；另外，國銀在新南向國家設點地區，也可列入。

目前國內金融科技業者創新亮點項目，包括透過API界接，提供客戶資料查詢，及協助金融機構後台服務節省成本等。