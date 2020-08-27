市場等待鮑爾談話 新台幣升0.5分收29.51元

台灣壽險滲透度達17.48%，代表台灣人所繳納的保費對國內生產毛額（GDP）貢獻度，已連12年居全球最高，儘管民眾對保險特別青睞，仍有許多人並未認識保險的本質在於「轉嫁風險」，存在許多保險「盲區」。

2020-08-27 06:00