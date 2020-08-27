市場等待鮑爾談話 新台幣升0.5分收29.51元
市場等待美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）談話，被市場認為重要性甚至大於美國大選，外資靜觀其變，新台幣兌美元今（27）日收29.51元，升值0.5分、升值幅度0.02％，台北與元太外匯經紀公司總成交量為10.08億美元。
匯銀主管指出，近期適逢月底，都是出口商拋匯需求湧現，新台幣盤中實質交易區間維持強勢，最高升值到29.338元、升值1.77角，下午3點半後，央行照例進場調節，終場收在29.51元。
匯銀主管指出，今日下午後美元走弱，加以外資拋匯，以及出口商拋匯等交易出現。
國際市場主要關心聯準會主席鮑爾談話，牽涉到鴿派是否擴大等言論，預料談話後將對金融市場造成影響，新台幣明（28）日交易區間預料將再擴大。
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