快訊

15分鐘結果就能出爐！食藥署通過首件新冠肺炎「抗原試劑」

【今日精摘】彰化血清調查指社區傳染風險低／雨炸全台淹水警戒

市場等待鮑爾談話 新台幣升0.5分收29.51元

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

市場等待美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）談話，被市場認為重要性甚至大於美國大選，外資靜觀其變，新台幣兌美元今（27）日收29.51元，升值0.5分、升值幅度0.02％，台北與元太外匯經紀公司總成交量為10.08億美元。

匯銀主管指出，近期適逢月底，都是出口商拋匯需求湧現，新台幣盤中實質交易區間維持強勢，最高升值到29.338元、升值1.77角，下午3點半後，央行照例進場調節，終場收在29.51元。

匯銀主管指出，今日下午後美元走弱，加以外資拋匯，以及出口商拋匯等交易出現。

國際市場主要關心聯準會主席鮑爾談話，牽涉到鴿派是否擴大等言論，預料談話後將對金融市場造成影響，新台幣明（28）日交易區間預料將再擴大。

新台幣 美國聯準會 外資

延伸閱讀

台股震盪翻黑 終場跌35點收12,797

蔡鎮村：三大不確定因素 台股震

美元小幅走貶 在Fed主席演說前狹幅波動

美元轉弱 金價翻紅

相關新聞

蘇揆談彰銀案引遐想 消息人士：雙方已有接觸

關於彰銀案，行政院長蘇貞昌今（27）日首度表態，「不會把彰銀落在台新手上，也希望財政部好好的做，不要讓台新金吃虧，大家好...

蘇貞昌：自己只有一個原則 不會把彰銀落到台新手上

彰化銀行經營權之爭，台新金日前更一審再勝財政部。不過行政院長蘇貞昌今表示，自己只有一個原則，就是不會把彰銀落到台新手上。

國壽引進韓國新創 核保擬率先導入AI肺部檢測

國泰金（2882）金融創新實驗室今發表導入全球創新的驗證成果，其中有六例完成度逾七成，其中國泰金子公司泰人壽目前在核保流...

為何油價漲元大原油正2卻跌？元大投信三回應

元大S&P原油正2（00672L）10月起恢復適用期信ETF下市清算規定，迄今雖已距3月油價大幅波動，該ETF獲得豁免及...

兒童專屬保險升級 家長居家照顧也有補償

夏、秋季節為流感、腸病毒，以及登革熱等傳染病流行高峰期，面臨即將到來的開學季，孩童在外時間增加，尤其學齡期兒童大多活潑好...

兒童骨折未住院 富邦產兒童傷害險增加定額給付

為讓孩子有更完整的保障，富邦產險為兒童量身打造專屬保單，推出「新十全兒童照護升級版」專案，特別將法定傳染病納入保障範圍，...

壽險公會四面出擊 要讓台灣社會更好

中華民國人壽保險商業同業公會（簡稱壽險公會）昨（26）日舉辦第八屆第二次會員大會，理事長黃調貴致詞時特別談到，整體壽險業...

新台幣早盤大漲1.75角 觸及29.340元

新台幣今（27）日早盤以29.510元兌1美元，升值0.5分開出。

臺企銀兆元振興融資方案 已助2,861企業取得額度

臺灣企銀配合政府政策宣示六大核心產業發展、國際鏈結佈局及扶持企業創新與升級轉型，今年下半年推出兆元振興融資方案貸款，並舉...

集保結算所 推出多元ESG資訊服務

ESG責任投資已成為全球投資顯學，順應此一趨勢，集保結算所宣布，已與全球4大ESG研究機構：富時羅素（FTSE Russ...

元大證券 勇奪《今周刊》最佳財富管理券商第一名

元大證券身為證券業財富管理龍頭，努力耕耘財富管理市場，全方位財富管理實力深獲各界好評。於今(2020)年《今周刊》舉辦的...

別把保單當塑膠！弄懂6個關鍵數字 破解盲區

台灣壽險滲透度達17.48%，代表台灣人所繳納的保費對國內生產毛額（GDP）貢獻度，已連12年居全球最高，儘管民眾對保險特別青睞，仍有許多人並未認識保險的本質在於「轉嫁風險」，存在許多保險「盲區」。

熱門新聞

離開台積電年薪還能有250萬嗎？網解答超「薪酸」

不只台積電護國效應 謝金河指它是下半年經濟表現關鍵

混亂求生！華為催貨半夜急叩台鏈 連半成品都不放過

武漢弘芯爆資金危機 帆宣：與客戶溝通中

房地合一稅成本認列 兩模式

友達：忙著向供應商追料

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。