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蘇揆談彰銀案引遐想 消息人士：雙方已有接觸

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導
行政院長蘇貞昌27日首度表態「不會把彰銀落在台新手上，也希望財政部好好的做，不要讓台新金吃虧，大家好好商量。 本報資料照片
行政院長蘇貞昌27日首度表態「不會把彰銀落在台新手上，也希望財政部好好的做，不要讓台新金吃虧，大家好好商量。 本報資料照片

關於彰銀案，行政院長蘇貞昌今（27）日首度表態，「不會把彰銀落在台新手上，也希望財政部好好的做，不要讓台新金吃虧，大家好好商量。」一番談話，引發外界許多遐想。消息人士指出，改選後雙方有一些接觸，但尚未進入談判桌，「誰要出席談判、談什麼」都尚未敲定。

財政部官員則說，「這不太算接觸，要進入協商談判才算接觸」；「能夠提出可接受的方案，放彰銀單飛，對大家都有好處，像是現在台新金想增加第三獲利引擎，也給予祝福；至於談判，就是大家都要有善意與彈性，若為鐵板一塊，就無法談，雙方都要以大局為考量，若一直計較細節就不好處理，共同努力找到解決之處尤其重要。」

行政院長蘇貞昌今日下午出席安養信託頒獎典禮，首次對彰銀案發表談話，他說，「我，就只有一個原則，不會把彰銀落到台新的手上。」；「這種事情是商量，大家不要只有自己的立場，讓公股銀行好好的能夠運作」；「我希望大家，過去怎麼樣是過去的事了，現在放下心態，好好把整個銀行，現在是公股經營彰化銀行，我就會要求經營好。」

高院更一審判決於上周五出爐，當時財政部的立場就是，不排斥與台新金溝通，隨後本周一台新金法說會，又再度呼籲「財政部不要再上訴。」多種匪夷所思的發言，許多劇本也浮出檯面。

值得一提的是，從周五判決出爐到本周一台新金法說會的說詞，雙方的態度都不像過去強硬，而是表態希望有個「善意的溝通」；而財政部也偏向低調，希望此事能盡快解決。

消息人士表示，自6月底彰銀董事改選過後，高層就希望此事能盡快落幕，也有對財政部「道德勸說」，雙方好好談，不要像以前那樣硬碰硬，所以從改選過後，觀察雙方的態度，都已放軟很多，也都期許此事能盡快落幕。

除此，雙方目前都在營造一個（和樂）氛圍。消息人士說，「最好的辦法，不是誰要交什麼方案」；台新金一直想要用龍巖集團總裁李世聰的方式釋股，但說真的，公股行庫能承接的能量已不足，財政部持股公股事業也無能量，再用高於市場太多的價格承接，也就是說，台新金提出的方案，財政部接受度不高，除非將層級拉高到行政院，由行政院指派其他部會持股事業承接。

若將這套邏輯擺到財政部給解決方案，可能是從信託的方式釋股或找第三方投資機構甚至找壽險公司承接等方法，台新金也不見得能全盤接受。

消息人士說，既然雙方可能都會不滿意對方的提案，那不如坐下來談，以解決問題為導向，善意的溝通，共同努力解決此問題，比起誰要提什麼案子，都來得重要。

台新金 財政部 彰銀案 蘇貞昌

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