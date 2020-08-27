保險公司用AI判讀X光片 核保前可查出潛在病症

近年國內金控積極向海外新創公司尋求合作，運用AI與NLP(自然語言處理)成為趨勢，例如運用AI判斷民眾在核保前是否有潛在疾病，或是分析法說會的語意來判讀投資是否有風險等。

國泰金控去年啟動的「創新實驗室計畫」中，網羅9家國外的新創公司與國泰金旗下子公司進行合作，最終完成約6種創新金融服務概念驗證(俗稱POC)，其中將有4大服務可望最快真正落地台灣。

其中國泰人壽與韓國科技新創公司Lunit合作案目前算是最完整的創新合作，主要是運用AI深度學習技術來判讀客戶的胸部X光片，檢測肺部異常疾病，準確性達9成，可以幫助國泰人壽判斷保戶的核保情況，另也可幫助診斷保戶的潛在病症，作為保戶在核保前的體況風險評估。

但這是否會導致保戶明明不知道自己有潛在病症而想買保單，卻因為AI判斷，導致最後被拒保？國泰人壽指出，基本上核保的判斷還是有醫院的確診判斷，不會因為AI初步判斷有潛在病症就因此拒保，不會用不明確的診斷作為核保依據，AI判斷僅是作為參考。

國泰人壽表示，目前在核保流程上，每年在新契約保險的體檢上有3萬件醫療影像胸部X光審閱需求，跟Lunit的合作案，是以國泰人壽醫師內部審閱資料，以近200件醫療數位影像胸部X光片做為驗證樣本，採用AI模型進行判讀。驗證結果發現，陽性命中率為83%、陰性命中率為92%，整體準確性達到90%。

此外，透過AI輔助診斷也能發現一般人工較不易判續的細小肺結節、肺纖維化等潛在病灶，辨識潛在風險。國壽指出，將積極評估導入AI科技輔助診斷，預計將可節省90%的閱片時間，並且結合投保健檢及理賠資訊，建立影像歷程，透過數據驅動及創新技術，提升核保效能。