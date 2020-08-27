華銀曼谷辦事處 獲泰國央行許可

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

華南銀行響應政府新南向政策，積極擴大新南向地區事業版圖，提供海外台商金融服務，日前獲金管會同意設立曼谷代表人辦事處，已於8月18日獲泰國央行許可 ，正式進軍泰國。

泰國為東協十國第二大經濟體，天然資源豐富，地理位置優越，為中南半島最重要的物流中心及交通樞紐。近年來泰國政府積極發展經濟，持續推動改革計畫及訂定相關投資租稅優惠措施，以吸引外資企業投資布局，同時受惠於東協區域整合及關稅優惠等優勢，未來在商業及經濟發展上具有相當的成長空間。

在我國政府積極推動新南向政策及美中貿易戰影響下，台商已興起一波赴泰國投資布局的熱潮，除了原有台商電子及汽車產業持續擴大產能外，電信、電商及醫療服務業等前往泰國投資成長趨勢明顯，截至目前在泰國已有超過5,000家台商，整體聘僱員工超過15萬人，其中除大型上市櫃公司外，約有八成為中小企業，且整體經營情形良好。華南銀行看好泰國經濟成長潛力及商機，前進泰國曼谷設立辦事處，在地即時掌握台商投資規劃及資金需求。

華南銀行積極配合政府新南向政策，近年來在新南向地區的放款逐年成長，截至今年7月底，華南銀行對新南向目標國家放款已較2019年底成長近12%，未來新設立的曼谷代表人辦事處將結合新南向地區的新加坡、越南胡志明市、澳洲雪梨及菲律賓馬尼拉等分行，及越南河內及緬甸仰光代表人辦事處等據點，布建更完整的新南向金融服務網，滿足客戶全面性的跨境金融服務需求。

在中美貿易戰及新冠肺炎疫情影響下，東協市場勢將成為台商投資布局的重點區域，華南銀行除了已獲准設立的曼谷代表人辦事處外，也積極在東南亞各地評估設立據點以擴張海外金融版圖，跟隨台商投資布局的腳步，提供全方位的金融服務。

新南向政策 華南銀行 泰國

延伸閱讀

涉嫌協助運毒到台灣 泰國男子遭逮捕

越南蓄意促貶匯率 遭美盯上

華南銀行財富管理 獲最佳銀色友善獎

臉書被迫關談王室社團將訴諸法律 泰總理嗆合法

相關新聞

蘇貞昌：自己只有一個原則 不會把彰銀落到台新手上

彰化銀行經營權之爭，台新金日前更一審再勝財政部。不過行政院長蘇貞昌今表示，自己只有一個原則，就是不會把彰銀落到台新手上。

國壽引進韓國新創 核保擬率先導入AI肺部檢測

國泰金（2882）金融創新實驗室今發表導入全球創新的驗證成果，其中有六例完成度逾七成，其中國泰金子公司泰人壽目前在核保流...

為何油價漲元大原油正2卻跌？元大投信三回應

元大S&P原油正2（00672L）10月起恢復適用期信ETF下市清算規定，迄今雖已距3月油價大幅波動，該ETF獲得豁免及...

兒童專屬保險升級 家長居家照顧也有補償

夏、秋季節為流感、腸病毒，以及登革熱等傳染病流行高峰期，面臨即將到來的開學季，孩童在外時間增加，尤其學齡期兒童大多活潑好...

兒童骨折未住院 富邦產兒童傷害險增加定額給付

為讓孩子有更完整的保障，富邦產險為兒童量身打造專屬保單，推出「新十全兒童照護升級版」專案，特別將法定傳染病納入保障範圍，...

壽險公會四面出擊 要讓台灣社會更好

中華民國人壽保險商業同業公會（簡稱壽險公會）昨（26）日舉辦第八屆第二次會員大會，理事長黃調貴致詞時特別談到，整體壽險業...

新台幣早盤大漲1.75角 觸及29.340元

新台幣今（27）日早盤以29.510元兌1美元，升值0.5分開出。

臺企銀兆元振興融資方案 已助2,861企業取得額度

臺灣企銀配合政府政策宣示六大核心產業發展、國際鏈結佈局及扶持企業創新與升級轉型，今年下半年推出兆元振興融資方案貸款，並舉...

集保結算所 推出多元ESG資訊服務

ESG責任投資已成為全球投資顯學，順應此一趨勢，集保結算所宣布，已與全球4大ESG研究機構：富時羅素（FTSE Russ...

元大證券 勇奪《今周刊》最佳財富管理券商第一名

元大證券身為證券業財富管理龍頭，努力耕耘財富管理市場，全方位財富管理實力深獲各界好評。於今(2020)年《今周刊》舉辦的...

別把保單當塑膠！弄懂6個關鍵數字 破解盲區

台灣壽險滲透度達17.48%，代表台灣人所繳納的保費對國內生產毛額（GDP）貢獻度，已連12年居全球最高，儘管民眾對保險特別青睞，仍有許多人並未認識保險的本質在於「轉嫁風險」，存在許多保險「盲區」。

元大壽 公平待客表現突出

元大人壽為落實主管機關的「金融服務業公平待客原則」，全面推動有感服務再進化，針對客戶服務品質及申訴理賠兩大面向進行服務提...

熱門新聞

離開台積電年薪還能有250萬嗎？網解答超「薪酸」

不只台積電護國效應 謝金河指它是下半年經濟表現關鍵

混亂求生！華為催貨半夜急叩台鏈 連半成品都不放過

房地合一稅成本認列 兩模式

友達：忙著向供應商追料

武漢弘芯爆資金危機 帆宣：與客戶溝通中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。