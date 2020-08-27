為何油價漲元大原油正2卻跌？元大投信三回應

元大S&P原油正2（00672L）10月起恢復適用期信ETF下市清算規定，迄今雖已距3月油價大幅波動，該ETF獲得豁免及調整倉位相當時間，但許多投資人仍對基金因應4月20日負油價事件轉買遠月期貨，降低曝險比例，以及近期原油期貨回升，該基金市價卻續跌的情況不理解，為此元大投信三點說明。

首先，針對投資人疑問，元大S&P原油正2為何在3月油價波動時可調整投資策略，元大投信指出，根據該基金信託契約第十六條第一項規定，發行的期信公司可基於基金流動性風險或資產管理考量，將基金資產交易「非」標的指數的成分期貨契約及投資有價證券，並依期貨信託公司的專業判斷，在特殊情形下，考量分散風險，確保基金安全，投資的比例可不受限制。

元大S&P原油正2上半年進行調整，主要因應4月20日西德州輕原油5月份期貨契約發生史無前例的負油價，期貨市場爆發恐慌賣壓，21日西德州輕原油6月期貨盤中更大跌68%，若以20日元大S&P原油正2規模約34.4億元，及持有166.66%的曝險部位計算，則基金資產將出現-113.63%的損失，基金資產瞬間化為零。

考量淨值發生負數將無法繼續營運，元大投信在確保基金安全目的下，根據信託契約規範調整投資策略，以使基金持續存續。

其次，部分投資人難以理解，西德州原油期貨價格已經從負油價回升到每桶40美元上，但元大S&P原油正2股價為何繼續跌？

依4月20日該ETF股價3.68元至8月21日的0.98元，跌幅達73%，與原油期貨止跌彈升的走勢有別。

元大投信說明，上述情況來自期信ETF與一般ETF均有一個共同特質，也就是同時能在集中市場交易，又是初級市場可交易的開放式基金，有股價和淨值兩種價格，後者反映基金的資產價值，為真實價格。

ETF發行商應盡可能讓ETF股價和淨值貼近追蹤指數，但因市場買賣力及流通籌碼增加或減少等，非基金公司完全可控，導致股價可能有偏離淨值狀況。若投資人未查ETF之合理淨值，或未掌握盤中即時發布的估計淨值，於市場上大量搶買ETF，很可能出現大幅溢價的情形。

統計4月20日至8月21日，元大S&P原油正2追蹤的標普高盛原油日報酬正向兩倍ER指數，從0.1988下跌到0.1157，跌幅41.8%；同期元大S&P原油正2淨值由0.86元上漲至0.91元，漲幅5.8%，仍領先追蹤指數，反映元大投信調整投資策略並未損害投資人權益，盡力盡到善良管理人責任。

至於第三，市場上認為「異於常情」的股價下跌現象，則來自高額溢價收歛結果，非元大投信操作所致。

4月20日到8月21日間，元大S&P原油正2的股價雖由3.68元下跌到0.98元，下跌73.37%；但同期基金淨值上漲5.81%，贏過指數。而此期間ETF溢價由237.61%，大幅收斂到7.69%，代表股價下跌非基金公司操作所致，而來自市場對237.61%過高溢價進行買賣反應，並出現收斂的結果。