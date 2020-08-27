兒童骨折未住院 富邦產兒童傷害險增加定額給付

為讓孩子有更完整的保障，富邦產險為兒童量身打造專屬保單，推出「新十全兒童照護升級版」專案，特別將法定傳染病納入保障範圍，亦為家長提供「居家照顧補償保險」保障；在孩童容易發生的骨折意外項目中，除了原有的未住院津貼，更新增骨折定額給付，為他們打造雙重防護。

夏、秋季節為流感、腸病毒、登革熱等傳染病流行高峰期，面臨即將到來的開學季，無論是托嬰中心、幼兒園或是國中小階段的孩童，皆讓父母擔憂子女因抵抗力不足被傳染，以及屆時無幫手救援，必須請假在家照顧的經濟壓力。

富邦產險「新十全兒童照護升級版」新增「居家照顧補償保險」，當子女罹患腸病毒、流行性感冒、肺炎、登革熱特定傳染病，或教育機構因傳染病達停課標準而無法上學時，就可為父母分擔請假照顧孩童所致的薪資損失，且在保期內無賠償次數限制，讓父母無後顧之憂。

此外，因兒童骨骼正處發展階段，容易因發生車禍或跌倒等意外而導致骨折，一般傷害險多以骨折未住院津貼來給付醫療費用，而「新十全兒童照護升級版」在骨折未住院津貼上，再加上骨折定額給付，以雙重防護減輕父母的經濟負擔，提供家庭更實質的幫助。

富邦產險提醒，新學期即將開始，孩童在外時間增加，尤其學齡期兒童大多活潑好動，家長務必檢視是否已規劃完整的兒童適齡保障。富邦產險自即日起舉辦「兒童照護免擔心，十全保障FUN心旅遊好禮大放送」贈獎活動，投保新十全兒童專案可享有兩次抽獎機會，獎項包含Airshot負離子頂級吹風機、IONION JP 超輕量隨身空氣清淨機、IRIS塵蟎吸塵器等，相關活動辦法請至活動網頁查詢。