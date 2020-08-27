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元大證券 勇奪《今周刊》最佳財富管理券商第一名

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元大證券勇奪《今周刊》最佳財富管理券商第一名等七項大獎殊榮。圖／元大證券提供
元大證券勇奪《今周刊》最佳財富管理券商第一名等七項大獎殊榮。圖／元大證券提供

元大證券身為證券業財富管理龍頭，努力耕耘財富管理市場，全方位財富管理實力深獲各界好評。於今(2020)年《今周刊》舉辦的最佳財富管理機構的評鑑中，劵商龍頭元大證券持續蟬聯佳績，一舉囊括最佳財富管理券商獎、最佳業務員團隊獎、最佳智能理財獎、最佳客戶滿意獎、最佳商品獎、最佳永續發展獎及最佳行銷創新獎等七項殊榮，成為證券服務機構的大贏家，足見元大證券金融專業服務及表現深獲肯定。

繼今年3月獲得《財訊》大獎，包括最佳財富管理、最佳服務、最佳業務團隊、最佳數位金融、最佳財富增值、最佳客戶推薦及最佳創意行銷(影音)獎等七項殊榮後，元大證券今日再奪得《今周刊》財管評鑑大獎。透過專業評鑑機構獎項的肯定，證明元大證券在推動數位金融創新之成效卓越亮眼，且透過方便、快速之線上開戶通APP，與理財之專業服務，更展現元大證券具備優質的財富管理團隊，因此獲得多項殊榮，實至名歸。

元大證券一路走來，一直致力於提供投資人創新與高品質的金融服務從未懈怠。除了長期深耕台灣在地市場外，更積極掌握世界投資趨勢。近來投資先生APP不定時推出功能更新，新增自訂首頁捷徑等多樣客製化功能，投資人可依照個人習慣，將慣用功能之捷徑放置於首頁，省去不必要的操作動線。還有客製報價欄位功能，可自行編排報價列表的欄位資訊與順序，輔助投資人快速掌握所需資訊。種種實用功能，展現元大證券提供予投資人之專業服務與時俱進，進而打造出元大集團數位金融服務之豐碩成果。

展望未來，元大證券說，將持續深耕專業金融領域，秉持客戶至上初衷，在財富管理業務上繼續用心為投資人提供專業服務，協助投資人做出最佳決策，創造財富，提升在投資人心目中的價值，作為投資人永遠之最佳財富管理夥伴。

元大 財富管理 數位金融

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