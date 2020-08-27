元大壽 公平待客績優

經濟日報 / 記者葉憶如／台北報導
元大人壽為落實主管機關的「金融服務業公平待客原則」及優化對保戶的服務，全面推動有感服務再進化，針對客戶服務品質及申訴理賠兩大面向進行服務提升、強化效能之各項行動方案。圖／元大人壽提供。
元大人壽為落實主管機關的「金融服務業公平待客原則」及優化對保戶的服務，全面推動有感服務再進化，針對客戶服務品質及申訴理賠兩大面向進行服務提升、強化效能之各項行動方案。圖／元大人壽提供。

元大人壽為落實主管機關的「金融服務業公平待客原則」，全面推動有感服務再進化，針對客戶服務品質及申訴理賠兩大面向進行服務提升、強化效能各項行動方案。繼2019年《卓越最佳保險評比》大調查，獲得「最佳服務品質獎」殊榮後，今（2020）年3月份更獲金管會公布為辦理消費者保護較具成效業者，連續二年符合資格；4月份再獲保險局公告最近一期申訴綜合評分值，元大人壽列為同業第一。

首先服務硬體上，針對客戶親臨辦理保單業務的保戶服務中心，元大人壽營造出溫馨、綠化的環境氛圍，讓客戶在洽辦過程中感到安心而愉悅。在服務效能上，推快速臨櫃服務，包含快速理賠及保單借款，而「線上預約」功能更可大幅節省保戶臨櫃等候時間，上半年櫃台服務滿意度調查中，客戶給予平均98的高分。

為強化對身心障礙者友善服務，不但設置標準無障礙電梯，更有專人協助護送至櫃檯，服務中心亦備輪椅、拐杖及簡易救護設施。針對行動不便之客戶，更提供預約到宅保全理賠服務。

針對諮詢及申訴管道客服專線，元大人壽嚴格控管接聽率與接聽品質，希望第一線同仁能在接電話的第一時間立即解決客戶問題。針對申訴個案，細心聆聽客戶需求，研擬改善措施，透過定期開會、優化內部流程，上半年的電話客服滿意度調查，客戶給予超過95分的肯定。

理賠方面，強化第一線人員專業技能訓練與溝通協調能力，降低雙方認知差異，提供有溫度的理賠服務。此外，順應金融科技浪潮，元大人壽致力於數位化發展，更加入保全/理賠聯盟鏈，從今（2020）年7月起讓客戶透過網站「保戶園地」線上申請，即可達成「單一申請、文件共通」之多家服務效益。

元大人壽2016年即成立公平待客原則專案小組，2019年提升為「公平待客委員會」，展現出對公平待客之重視。

理賠 元大 保單

延伸閱讀

投保碎屏險 螢幕沒破但Face ID壞了不理賠

從康友-KY與元大油正2 看懂股票及ETF下市的三大差異

住院看護費 4種保險可賠

最牛一輪／興勤強彈 元大01衝鋒

相關新聞

保險業投資公建 大鬆綁

響應蔡英文總統520就職演說「打造六大核心戰略產業」談話，金管會主委黃天牧昨（26）日表示，力拚「保險法」今年底前三讀修...

元大壽 公平待客績優

元大人壽為落實主管機關的「金融服務業公平待客原則」，全面推動有感服務再進化，針對客戶服務品質及申訴理賠兩大面向進行服務提...

台幣盤中拉高 套利？看得到賣不到

新台幣盤中價差動輒破角，是否存在套利空間？匯銀主管表示「很難」，因想要在尾盤拿到好價位，還得看央行態度，通常「看得到賣不...

匯銀：外資「收假」 台幣9月看升

出口商月底拋匯需求出籠，推升新台幣昨（26）日盤中續強到29.336元兌1美元，升值1.71角，寫下三周來盤中高位，盤中...

保險業投資公建鬆綁 業者：收益、安全兼具才敢出手

金管會欲修法放寬保險業辦理公共投資的三分之一董監席次上限，以鼓勵保險資金投入公共建設等項目，壽險公會理事長暨國泰人壽董事...

瑞信論壇9月登場 600法人機構參與

外資圈三大年度盛事之一「瑞信論壇」將在9月7日起一連舉辦五天。今年雖改為線上論壇，但瑞信歐美、南韓等地研究團隊及重量級客...

中信權證 攻年輕客群

財政部7月預告修正權證發行商避險稅率是權證商品發行商的重大利多，中國信託證券總經理林明杉表示，因應新利多，中信權證將從投...

集保推多元ESG資訊服務

集保結算所宣布，已與全球四大ESG研究機構合作，於公司投資人關係整合平台（IR平台），推出全球第一個多元ESG資訊及責任...

中信銀 獲最佳財管銀行

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）提供全方位財富管理服務再獲肯定！《今周刊》「第14屆財富管理銀行暨證券評鑑」昨（26...

永豐金 CSR跨步前進

2020《天下雜誌》「天下CSR企業公民獎」前（25）日揭曉，永豐金控首度進入大型企業組前50強之列，是繼第六屆公司治理...

黃天牧：金融三業獲利 下半年有三變數

針對金融業三業上半年獲利衰退，金管會主委黃天牧昨（26）日下午參加一場頒獎典禮後受訪表示，上半年金融三業獲利衰退，應該主...

保險局看保德信收購案 台新金須提七年財務規劃

外界關心台新金控收購保德信人壽的資金規畫，金管會保險局長施瓊華昨（26）日表示，台新金還沒有送件，保險局會看台新金提交的...

熱門新聞

透露藍營大老曾問台經濟現況 謝金河：比你想像中還要好

農遊券剩22天到期220萬張還沒用 農委會9月再推文旦券

王文祥喊話「我有責任回台塑」 牽動高層敏感神經

融券大回補 元大S&P原油正2溢價只剩下3%

台中去年每戶平均所得130萬住51.7坪 市民：這是個夢吧

無殼蝸牛運動31周年 給L的公開信：是妳在幫房東買房

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。