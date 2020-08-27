元大壽 公平待客績優

元大人壽為落實主管機關的「金融服務業公平待客原則」，全面推動有感服務再進化，針對客戶服務品質及申訴理賠兩大面向進行服務提升、強化效能各項行動方案。繼2019年《卓越最佳保險評比》大調查，獲得「最佳服務品質獎」殊榮後，今（2020）年3月份更獲金管會公布為辦理消費者保護較具成效業者，連續二年符合資格；4月份再獲保險局公告最近一期申訴綜合評分值，元大人壽列為同業第一。

首先服務硬體上，針對客戶親臨辦理保單業務的保戶服務中心，元大人壽營造出溫馨、綠化的環境氛圍，讓客戶在洽辦過程中感到安心而愉悅。在服務效能上，推快速臨櫃服務，包含快速理賠及保單借款，而「線上預約」功能更可大幅節省保戶臨櫃等候時間，上半年櫃台服務滿意度調查中，客戶給予平均98的高分。

為強化對身心障礙者友善服務，不但設置標準無障礙電梯，更有專人協助護送至櫃檯，服務中心亦備輪椅、拐杖及簡易救護設施。針對行動不便之客戶，更提供預約到宅保全理賠服務。

針對諮詢及申訴管道客服專線，元大人壽嚴格控管接聽率與接聽品質，希望第一線同仁能在接電話的第一時間立即解決客戶問題。針對申訴個案，細心聆聽客戶需求，研擬改善措施，透過定期開會、優化內部流程，上半年的電話客服滿意度調查，客戶給予超過95分的肯定。

理賠方面，強化第一線人員專業技能訓練與溝通協調能力，降低雙方認知差異，提供有溫度的理賠服務。此外，順應金融科技浪潮，元大人壽致力於數位化發展，更加入保全/理賠聯盟鏈，從今（2020）年7月起讓客戶透過網站「保戶園地」線上申請，即可達成「單一申請、文件共通」之多家服務效益。

元大人壽2016年即成立公平待客原則專案小組，2019年提升為「公平待客委員會」，展現出對公平待客之重視。