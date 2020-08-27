保險業投資公建 大鬆綁

響應蔡英文總統520就職演說「打造六大核心戰略產業」談話，金管會主委黃天牧昨（26）日表示，力拚「保險法」今年底前三讀修法，讓保險業投資公共及社會福利事業時，持有的董監席次不受上限三分之一規定、可全數持有。

黃天牧昨日出席壽險公會會員大會，會後受訪時談到，保險業投資公共建設等的金額，今年第2季比第1季增加，並且主動談到，對於政府推動的六大核心產業，已請保險局看能否在兼顧風險下，「讓國內重要建設，保險業資金都能投入」。

隨行的金管會保險局長施瓊華隨後補充，保險業今年6月底投資公建、長照、地上權等的金額，累計4,234億元，較2018年8月底金管會推出鼓勵方案時增加795億元，保險法若能完成修法，對保險業將更具鼓勵效果，且有助逐利海外的保險資金回流國內。

金管會保險局官員解釋，現制保險業辦理公共投資（汙水處理廠、風電、綠能、停車場等）或社會福利事業（例如銀髮產業），持有的董監席次最多只能占總席次的三分之一，修法完成後，持有的席次可達百分百。

保險局統計顯示，今年6月底，整體保險業投資公建、長照、創投、不含5+2產業的新興重要策略產業、地上權等，累計金額4,812億元，較去年底增加644億元。其中，投資金額較大的前兩家保險公司分別為國泰人壽、台灣人壽，金額都有數百億元，且都以綠能、電場等為主。

保險業辦理公共投資有很多途徑，若是走不含地上權的專案運用途徑，保發中心統計顯示，整體保險業今年6月底投資金額713億元，較去年底增加74億元。

與公建有關的統計數字差異大，施瓊華對此表示，4,000多億的統計裡頭，地上權的確占蠻大部分。