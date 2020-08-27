匯銀：外資「收假」 台幣9月看升

出口商月底拋匯需求出籠，推升新台幣昨（26）日盤中續強到29.336元兌1美元，升值1.71角，寫下三周來盤中高位，盤中央行放手讓交易需求充分發揮，新台幣實質交易區間維持在29.33元上下高點，但照例尾盤調節，終場新台幣以貶值0.8分收在29.515元兌1美元，成功守在29.5元整數關卡。

匯銀主管直言，「新台幣強勢趨勢未變」，最近外資放暑假，9月外資如果強勢回頭，台北匯市難保不會再有一波資金行情。

據統計，外資跟著台股走強湧入，新台幣6月表現強勢，升值1.25%、7月升值0.54%。只是央行屢屢尾盤調節，新台幣8月收盤價維持在固定區間，8月至昨日止貶值1.3分、貶幅0.04%。

市場估計，新台幣8月以小跌作收機率高。相較同一時間，除日圓貶值1.78%，星幣升值0.14%、韓元升值0.38%、菲律賓披索升值1.07%，人民幣升值1.25%，新台幣8月漲幅力道不如其他多數亞洲貨幣。

但匯銀主管認為，即便台海緊張，台股並未走跌，觀察新台幣盤中實質交易區間維持在29.3元高點，就可理解新台幣強勢態度未變，只是近期外資暫時「先放暑假去」，匯市操作金額不大，比如昨日總成交量10.81億美元，外資資金休養生息後，9月難保台北匯市不會出現新一波資金熱潮。