保險業投資公建鬆綁 業者：收益、安全兼具才敢出手

金管會欲修法放寬保險業辦理公共投資的三分之一董監席次上限，以鼓勵保險資金投入公共建設等項目，壽險公會理事長暨國泰人壽董事長黃調貴、台灣人壽總經理莊中慶都肯定此一政策方向，但也一致指出，須同時考慮收益與安全性。

國泰人壽與台灣人壽是金管會保險局統計中，響應政府政策，辦理公共投資最多的兩大「愛國保險公司」。談及保險資金從事公共投資，身兼壽險公會理事長的黃調貴說，「最主要是收益的問題還有安全性；收益與安全性，兩個要同時考慮」。

黃調貴說，「像海洋的離岸風電，那個風險很高，它收益是夠，但我們不敢去」。他並表示，安全性難靠政府的政策支持，而是需要有保證機制，例如要有再保公司來一起分擔風險。

莊中慶表示，認同黃調貴對收益與安全性須同時兼具的看法，台壽與兄弟公司中國信託銀行投了不少錢在離岸風電，但那些都有專門從事保證業務的多家外商銀行在背後做保。

莊中慶說，就算離岸風電開發商在技術上難以克服台灣的環境，或是不幸遇到重大天然災害，因有完善的保證機制，投資風險並不高。