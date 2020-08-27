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台幣盤中拉高 套利？看得到賣不到

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北報導

新台幣盤中價差動輒破角，是否存在套利空間？匯銀主管表示「很難」，因想要在尾盤拿到好價位，還得看央行態度，通常「看得到賣不到」，因此才會出現日前貿易商透過遠期外匯交易套利。

匯銀主管說，過去外資盤中炒匯，有出現一模式，趁著早上交易時段，央行對新台幣的升值幅度有較大容忍度時，趕緊賣出美元，但也因此助漲新台幣升勢。

到了下午，一天快要結束了，明白央行的容忍度變低，把握新台幣升至高點之際，順勢回補美元，所以中間有價差可賺，且因讓新台幣升幅收斂或產生貶值壓力，連帶當起幫央行守匯的啦啦隊。

不過央行也會抽查交易，外匯交易必須輔以實質需求單據，譬如受客戶委託去市場拋或買美元。

近期新台幣盤中雖拉高，但走勢波動並不大，下午3時半後央行進場調節，「想要掛回去再賣不見得能賣到理想價位」，通常「看得到賣不到」，資深匯銀主管表示，「現在比較難（炒匯）。」

日前爆出的廠商套利手法，是因預期新台幣升值，海外NDF（無本金交割遠期外匯）折價較深，與國內遠期外匯（DF）出現差價，廠商買NDF、賣DF，就產生套利空間，但廠商要與銀行交易DF必須要有交易單據，這也是央行專案金檢的重心。

新台幣 央行 外匯

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