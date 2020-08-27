聽新聞
test
0:00 / 0:00
台幣盤中拉高 套利？看得到賣不到
新台幣盤中價差動輒破角，是否存在套利空間？匯銀主管表示「很難」，因想要在尾盤拿到好價位，還得看央行態度，通常「看得到賣不到」，因此才會出現日前貿易商透過遠期外匯交易套利。
匯銀主管說，過去外資盤中炒匯，有出現一模式，趁著早上交易時段，央行對新台幣的升值幅度有較大容忍度時，趕緊賣出美元，但也因此助漲新台幣升勢。
到了下午，一天快要結束了，明白央行的容忍度變低，把握新台幣升至高點之際，順勢回補美元，所以中間有價差可賺，且因讓新台幣升幅收斂或產生貶值壓力，連帶當起幫央行守匯的啦啦隊。
不過央行也會抽查交易，外匯交易必須輔以實質需求單據，譬如受客戶委託去市場拋或買美元。
近期新台幣盤中雖拉高，但走勢波動並不大，下午3時半後央行進場調節，「想要掛回去再賣不見得能賣到理想價位」，通常「看得到賣不到」，資深匯銀主管表示，「現在比較難（炒匯）。」
日前爆出的廠商套利手法，是因預期新台幣升值，海外NDF（無本金交割遠期外匯）折價較深，與國內遠期外匯（DF）出現差價，廠商買NDF、賣DF，就產生套利空間，但廠商要與銀行交易DF必須要有交易單據，這也是央行專案金檢的重心。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言